В Екатеринбурге подросток спрыгнул с балкона, чтобы сократить путь

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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
По предварительной информации, подростка доставили в больницу Фото:

В Екатеринбурге подросток пытался спуститься с пятого этажа дома по балконам, но, добравшись до третьего этажа, остановился и решил преодолеть остаток пути прыжком, из-за чего, предположительно, был госпитализирован. Об этом сообщили очевидцы.

«В Екатеринбурге школьник решил слезть с пятого этажа по балконам, но, добравшись до третьего этажа, он решил спрыгнуть», — говорится в сообщении telegram-канала «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. По их словам, друзья пытались отговорить школьника, но он не послушал.

На кадрах, опубликованных очевидцами, заметно, что подросток старался приземлиться на ноги и устоять, но не выдержал удара об землю и упал. По предварительной информации, он жив и доставлен в больницу. Официальной информации о состоянии подростка от регионального минздрава на момент публикации не поступало.

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В Екатеринбурге подросток пытался спуститься с пятого этажа дома по балконам, но, добравшись до третьего этажа, остановился и решил преодолеть остаток пути прыжком, из-за чего, предположительно, был госпитализирован. Об этом сообщили очевидцы. «В Екатеринбурге школьник решил слезть с пятого этажа по балконам, но, добравшись до третьего этажа, он решил спрыгнуть», — говорится в сообщении telegram-канала «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. По их словам, друзья пытались отговорить школьника, но он не послушал. На кадрах, опубликованных очевидцами, заметно, что подросток старался приземлиться на ноги и устоять, но не выдержал удара об землю и упал. По предварительной информации, он жив и доставлен в больницу. Официальной информации о состоянии подростка от регионального минздрава на момент публикации не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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