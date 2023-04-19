В Екатеринбурге подросток спрыгнул с балкона, чтобы сократить путь

19 апреля 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

По предварительной информации, подростка доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге подросток пытался спуститься с пятого этажа дома по балконам, но, добравшись до третьего этажа, остановился и решил преодолеть остаток пути прыжком, из-за чего, предположительно, был госпитализирован. Об этом сообщили очевидцы. «В Екатеринбурге школьник решил слезть с пятого этажа по балконам, но, добравшись до третьего этажа, он решил спрыгнуть», — говорится в сообщении telegram-канала «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. По их словам, друзья пытались отговорить школьника, но он не послушал. На кадрах, опубликованных очевидцами, заметно, что подросток старался приземлиться на ноги и устоять, но не выдержал удара об землю и упал. По предварительной информации, он жив и доставлен в больницу. Официальной информации о состоянии подростка от регионального минздрава на момент публикации не поступало.

В Екатеринбурге подросток пытался спуститься с пятого этажа дома по балконам, но, добравшись до третьего этажа, остановился и решил преодолеть остаток пути прыжком, из-за чего, предположительно, был госпитализирован. Об этом сообщили очевидцы. «В Екатеринбурге школьник решил слезть с пятого этажа по балконам, но, добравшись до третьего этажа, он решил спрыгнуть», — говорится в сообщении telegram-канала «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. По их словам, друзья пытались отговорить школьника, но он не послушал. На кадрах, опубликованных очевидцами, заметно, что подросток старался приземлиться на ноги и устоять, но не выдержал удара об землю и упал. По предварительной информации, он жив и доставлен в больницу. Официальной информации о состоянии подростка от регионального минздрава на момент публикации не поступало.