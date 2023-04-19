«Известия»: в российской клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков

В клубнике, выращенной в России, обнаружили двадцатикратное превышение содержания антибиотиков. Об этом рассказал замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин.
«В российской клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз. Это вырастили наши тепличные хозяйства», — заявил Кармазин, передают «Известия».
По словам замглавы Россельхознадзора, проводится мониторинг растительной продукции для подготовки поправок в законодательство. В настоящее время ведомство не может запретить продажу ягод. По мнению экспертов, антибиотики в основном используют малые фермерские хозяйства. Большие компании этого не делают, поскольку дорожат своей репутацией.
Ранее URA.RU писало о том, какие фрукты и овощи могут оказаться опасны для их употребления весной. Нутрициолог Ирина Никулина предупредила, что виноград, клубника, персики и нектарины зачастую подвергаются химической обработке, поэтому следует дождаться летнего урожая.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!