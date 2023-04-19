19 апреля 2023

«Известия»: в российской клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, ягоды, клубника
В клубнике из РФ превышены нормы антибиотиков Фото:

В клубнике, выращенной в России, обнаружили двадцатикратное превышение содержания антибиотиков. Об этом рассказал замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин.

«В российской клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз. Это вырастили наши тепличные хозяйства», — заявил Кармазин, передают «Известия».

По словам замглавы Россельхознадзора, проводится мониторинг растительной продукции для подготовки поправок в законодательство. В настоящее время ведомство не может запретить продажу ягод. По мнению экспертов, антибиотики в основном используют малые фермерские хозяйства. Большие компании этого не делают, поскольку дорожат своей репутацией.

Ранее URA.RU писало о том, какие фрукты и овощи могут оказаться опасны для их употребления весной. Нутрициолог Ирина Никулина предупредила, что виноград, клубника, персики и нектарины зачастую подвергаются химической обработке, поэтому следует дождаться летнего урожая.

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В клубнике, выращенной в России, обнаружили двадцатикратное превышение содержания антибиотиков. Об этом рассказал замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин. «В российской клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз. Это вырастили наши тепличные хозяйства», — заявил Кармазин, передают «Известия». По словам замглавы Россельхознадзора, проводится мониторинг растительной продукции для подготовки поправок в законодательство. В настоящее время ведомство не может запретить продажу ягод. По мнению экспертов, антибиотики в основном используют малые фермерские хозяйства. Большие компании этого не делают, поскольку дорожат своей репутацией. Ранее URA.RU писало о том, какие фрукты и овощи могут оказаться опасны для их употребления весной. Нутрициолог Ирина Никулина предупредила, что виноград, клубника, персики и нектарины зачастую подвергаются химической обработке, поэтому следует дождаться летнего урожая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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