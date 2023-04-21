МИД РФ: заявления Киева подтверждают необходимость продолжения СВО

21 апреля 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

В МИД РФ обратили внимание на слова Михаила Подоляка об уничтожении пророссийских граждан Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сообщения из Офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо «зачистить пророссийски настроенных людей» подтверждают необходимость продолжать спецоперацию. С таким мнением выступили в Министерстве иностранных дел РФ. «Обратили внимание на очередную порцию экстремистских высказываний о том, что нужно быстро и безболезненно физически „зачистить“ большое количество пророссийски настроенных людей <…> Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк заявлял о том, что киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных граждан. Он заявил, что Украина должна идти «по этому пути». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевские власти нацистами, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, сообщалось, что Киев стремится нанести «решающее поражение» православной вере на Украине, пишет RT.

Сообщения из Офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо «зачистить пророссийски настроенных людей» подтверждают необходимость продолжать спецоперацию. С таким мнением выступили в Министерстве иностранных дел РФ. «Обратили внимание на очередную порцию экстремистских высказываний о том, что нужно быстро и безболезненно физически „зачистить“ большое количество пророссийски настроенных людей <…> Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк заявлял о том, что киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных граждан. Он заявил, что Украина должна идти «по этому пути». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевские власти нацистами, сообщает «Национальная служба новостей». Кроме того, сообщалось, что Киев стремится нанести «решающее поражение» православной вере на Украине, пишет RT.