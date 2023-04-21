21 апреля 2023

В свердловском городе начали реставрацию памятного мемориала

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Виды Урала. Алапаевский район, стела алапаевск
Одновременно с реставрацией мемориала озеленят сквер Фото:

В городе Алапаевск (Свердловская область) приступили к реставрации мемориала на площади Революции. Об этом рассказал глава города Сайгид Билалов.

«К строительно-ремонтным работам на площади Революции приступили 19 апреля. Здесь будет не только отреставрирован и усовершенствован памятный мемориал с размещением всех именных табличек по периметру стелы, но и благоустроена прилегающая территория и дорога», — сообщил глава Алапаевска на своей странице «Вконтакте».

Билалов отметил, что на начальном этапе были проведены работы по улучшению сквера рядом с площадью. «Реконструкция сквера имени Самойлова практически завершена, осталось провести работы по озеленению территории», — добавил мэр Алапаевска.

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В городе Алапаевск (Свердловская область) приступили к реставрации мемориала на площади Революции. Об этом рассказал глава города Сайгид Билалов. «К строительно-ремонтным работам на площади Революции приступили 19 апреля. Здесь будет не только отреставрирован и усовершенствован памятный мемориал с размещением всех именных табличек по периметру стелы, но и благоустроена прилегающая территория и дорога», — сообщил глава Алапаевска на своей странице «Вконтакте». Билалов отметил, что на начальном этапе были проведены работы по улучшению сквера рядом с площадью. «Реконструкция сквера имени Самойлова практически завершена, осталось провести работы по озеленению территории», — добавил мэр Алапаевска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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