В свердловском городе начали реставрацию памятного мемориала

В городе Алапаевск (Свердловская область) приступили к реставрации мемориала на площади Революции. Об этом рассказал глава города Сайгид Билалов.
«К строительно-ремонтным работам на площади Революции приступили 19 апреля. Здесь будет не только отреставрирован и усовершенствован памятный мемориал с размещением всех именных табличек по периметру стелы, но и благоустроена прилегающая территория и дорога», — сообщил глава Алапаевска на своей странице «Вконтакте».
Билалов отметил, что на начальном этапе были проведены работы по улучшению сквера рядом с площадью. «Реконструкция сквера имени Самойлова практически завершена, осталось провести работы по озеленению территории», — добавил мэр Алапаевска.
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