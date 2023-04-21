В свердловском городе начали реставрацию памятного мемориала

22 апреля 2023 в 06:41 Размер текста - 17 +

Одновременно с реставрацией мемориала озеленят сквер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Алапаевск (Свердловская область) приступили к реставрации мемориала на площади Революции. Об этом рассказал глава города Сайгид Билалов. «К строительно-ремонтным работам на площади Революции приступили 19 апреля. Здесь будет не только отреставрирован и усовершенствован памятный мемориал с размещением всех именных табличек по периметру стелы, но и благоустроена прилегающая территория и дорога», — сообщил глава Алапаевска на своей странице «Вконтакте». Билалов отметил, что на начальном этапе были проведены работы по улучшению сквера рядом с площадью. «Реконструкция сквера имени Самойлова практически завершена, осталось провести работы по озеленению территории», — добавил мэр Алапаевска.

В городе Алапаевск (Свердловская область) приступили к реставрации мемориала на площади Революции. Об этом рассказал глава города Сайгид Билалов. «К строительно-ремонтным работам на площади Революции приступили 19 апреля. Здесь будет не только отреставрирован и усовершенствован памятный мемориал с размещением всех именных табличек по периметру стелы, но и благоустроена прилегающая территория и дорога», — сообщил глава Алапаевска на своей странице «Вконтакте». Билалов отметил, что на начальном этапе были проведены работы по улучшению сквера рядом с площадью. «Реконструкция сквера имени Самойлова практически завершена, осталось провести работы по озеленению территории», — добавил мэр Алапаевска.