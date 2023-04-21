Бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили нацистскую атрибутику в Артемовске

На оставленных позициях боевиков ВСУ в Артемовске найдено множество запрещенной нацистской атрибутики, среди которой ножи и шевроны. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер».
«Был обнаружен нож со свастикой. Множество различных шевронов попадаются с нацистской символикой», — передает слова военнослужащего РИА Новости. Он добавил, что, предположительно, такими символами украинские боевики хотят навести устрашение на российских солдат.
Ранее президент России Владимир Путин назвал главное доказательство того, что Украина является нацистским государством. Таковым является признание некоторых украинских националистов о том, что они являются прямыми наследниками немецких нацистов. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что преступления против гражданских, которые совершили украинские националисты с 2014 года, имеют под собой прямую идеологическую подоплеку, передает РАПСИ.
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