31 января 2023

Американский политик обвинил защитников Зеленского в ненависти к евреям

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Официальный сайт президента Украины. Москва, владимир зеленский
Владимир Зеленский не может быть нацистом, утверждают его защитники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оправдание президента Украины Владимира Зеленского из-за его еврейских корней является антисемитизмом. Об этом сказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Украинским „правительством“ сегодня управляют нацисты. Многие говорят мне: „Этого не может быть, потому что Зеленский — еврей!“ Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на это, можно считать антисемитами», — написал Янг в соцсети Twitter. По его словам, на Украине полно примеров жестокости и нарушений прав человека.

Россия проводит спецоперацию на Украине для демилитаризации и денацификации страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украинский режим является фашистским, так как в стране геноцид русскоязычного населения, запрет русской культуры и языка, цитирует телеканал 360 публициста Ивана Новоселова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на нацистскую символику у украинских бойцов, а также у замминстра обороны Анны Маляр.

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Оправдание президента Украины Владимира Зеленского из-за его еврейских корней является антисемитизмом. Об этом сказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. «Украинским „правительством“ сегодня управляют нацисты. Многие говорят мне: „Этого не может быть, потому что Зеленский — еврей!“ Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на это, можно считать антисемитами», — написал Янг в соцсети Twitter. По его словам, на Украине полно примеров жестокости и нарушений прав человека. Россия проводит спецоперацию на Украине для демилитаризации и денацификации страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украинский режим является фашистским, так как в стране геноцид русскоязычного населения, запрет русской культуры и языка, цитирует телеканал 360 публициста Ивана Новоселова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на нацистскую символику у украинских бойцов, а также у замминстра обороны Анны Маляр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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