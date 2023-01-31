Оправдание президента Украины Владимира Зеленского из-за его еврейских корней является антисемитизмом. Об этом сказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
«Украинским „правительством“ сегодня управляют нацисты. Многие говорят мне: „Этого не может быть, потому что Зеленский — еврей!“ Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на это, можно считать антисемитами», — написал Янг в соцсети Twitter. По его словам, на Украине полно примеров жестокости и нарушений прав человека.
Россия проводит спецоперацию на Украине для демилитаризации и денацификации страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украинский режим является фашистским, так как в стране геноцид русскоязычного населения, запрет русской культуры и языка, цитирует телеканал 360 публициста Ивана Новоселова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на нацистскую символику у украинских бойцов, а также у замминстра обороны Анны Маляр.
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