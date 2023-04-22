NYT: Байден должен говорить правду о своем здоровье, чтобы переизбраться

Президенту США Джо Байдену необходимо говорить о состоянии своего здоровья, чтобы переизбраться на второй срок. Об этом пишет газета New York Times.
«Многие демократы переживают, что Байден будет слишком стар для эффективной работы на втором сроке. Президент также должен открыто говорить о своем здоровье и перестать притворяться, что это не имеет значения», — пишет
Как заявляет издание, Джо Байден провел меньше пресс-конференций и интервью для СМИ, чем его предшественники. По мнению NYT, отказ от взаимодействия с общественностью вызывает вопросы «о его здоровье и возрасте».
Ранее президент США Джо Байден заявил о своем желании переизбраться на второй срок. По словам американского лидера, о его решении станет известно в ближайшее время.
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