NYT: Байден должен говорить правду о своем здоровье, чтобы переизбраться

23 апреля 2023 в 05:17 Размер текста - 17 +

По мнению издания, многие переживают, что Джо Байден будет стар для второго срока Фото: Official White House / Cameron Smith Президенту США Джо Байдену необходимо говорить о состоянии своего здоровья, чтобы переизбраться на второй срок. Об этом пишет газета New York Times. «Многие демократы переживают, что Байден будет слишком стар для эффективной работы на втором сроке. Президент также должен открыто говорить о своем здоровье и перестать притворяться, что это не имеет значения», — пишет New York Times со ссылкой на опрос AP-NORC. Как заявляет издание, Джо Байден провел меньше пресс-конференций и интервью для СМИ, чем его предшественники. По мнению NYT, отказ от взаимодействия с общественностью вызывает вопросы «о его здоровье и возрасте». Ранее президент США Джо Байден заявил о своем желании переизбраться на второй срок. По словам американского лидера, о его решении станет известно в ближайшее время.

Президенту США Джо Байдену необходимо говорить о состоянии своего здоровья, чтобы переизбраться на второй срок. Об этом пишет газета New York Times. «Многие демократы переживают, что Байден будет слишком стар для эффективной работы на втором сроке. Президент также должен открыто говорить о своем здоровье и перестать притворяться, что это не имеет значения», — пишет New York Times со ссылкой на опрос AP-NORC. Как заявляет издание, Джо Байден провел меньше пресс-конференций и интервью для СМИ, чем его предшественники. По мнению NYT, отказ от взаимодействия с общественностью вызывает вопросы «о его здоровье и возрасте». Ранее президент США Джо Байден заявил о своем желании переизбраться на второй срок. По словам американского лидера, о его решении станет известно в ближайшее время.