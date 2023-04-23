Минобороны: авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вооружат новейшими технологиями

24 апреля 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

«Панцирь-М» будет отражать массированные удары по кораблю, пишут «Известия» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» и оснастят интегрированной системой управления ПВО. Об этом сообщил источник в Минобороны. «Авианесущий крейсер „Адмирал Кузнецов“ вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами „Панцирь-М“. Кроме того, на корабле внедрят новую интегрированную систему управления ПВО. Она в автоматическом режиме будет распознавать цели, разделять их между зенитными комплексами и уничтожать», — передают слова источника «Известия». По информации издания, «Панцирь-М» будет отражать массированные удары по кораблю всех средств нападения, в том числе удары ракет и беспилотников. Военный историк Дмитрий Болтенков сообщил, что это современный комплекс, который хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО. По его словам, «Панцирь-М» может сбивать в ближней зоне любые типы целей, лучшей системы для корабельной ПВО сегодня нет. Также отмечается, что уже сейчас на корабле есть помещения, в которых будут храниться крылатые ракеты воздушного базирования и корректируемые авиабомбы, пишут «Известия». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы три атомные подводные лодки, подобные крейсеру «Император Александр III», пополнят Военно-морской флот (ВМФ) России. По его словам, с принятием в боевой состав ВМФ крейсера, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. Кроме того, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ВМФ в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» и оснастят интегрированной системой управления ПВО. Об этом сообщил источник в Минобороны. «Авианесущий крейсер „Адмирал Кузнецов“ вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами „Панцирь-М“. Кроме того, на корабле внедрят новую интегрированную систему управления ПВО. Она в автоматическом режиме будет распознавать цели, разделять их между зенитными комплексами и уничтожать», — передают слова источника «Известия». По информации издания, «Панцирь-М» будет отражать массированные удары по кораблю всех средств нападения, в том числе удары ракет и беспилотников. Военный историк Дмитрий Болтенков сообщил, что это современный комплекс, который хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО. По его словам, «Панцирь-М» может сбивать в ближней зоне любые типы целей, лучшей системы для корабельной ПВО сегодня нет. Также отмечается, что уже сейчас на корабле есть помещения, в которых будут храниться крылатые ракеты воздушного базирования и корректируемые авиабомбы, пишут «Известия». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы три атомные подводные лодки, подобные крейсеру «Император Александр III», пополнят Военно-морской флот (ВМФ) России. По его словам, с принятием в боевой состав ВМФ крейсера, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. Кроме того, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ВМФ в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами.