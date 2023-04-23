23 апреля 2023

Минобороны: авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вооружат новейшими технологиями

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Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска, Крейсер «Михаил Кутузов»
«Панцирь-М» будет отражать массированные удары по кораблю, пишут «Известия» Фото:

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» и оснастят интегрированной системой управления ПВО. Об этом сообщил источник в Минобороны.

«Авианесущий крейсер „Адмирал Кузнецов“ вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами „Панцирь-М“. Кроме того, на корабле внедрят новую интегрированную систему управления ПВО. Она в автоматическом режиме будет распознавать цели, разделять их между зенитными комплексами и уничтожать», — передают слова источника «Известия».

По информации издания, «Панцирь-М» будет отражать массированные удары по кораблю всех средств нападения, в том числе удары ракет и беспилотников. Военный историк Дмитрий Болтенков сообщил, что это современный комплекс, который хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО.

По его словам, «Панцирь-М» может сбивать в ближней зоне любые типы целей, лучшей системы для корабельной ПВО сегодня нет. Также отмечается, что уже сейчас на корабле есть помещения, в которых будут храниться крылатые ракеты воздушного базирования и корректируемые авиабомбы, пишут «Известия».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы три атомные подводные лодки, подобные крейсеру «Император Александр III», пополнят Военно-морской флот (ВМФ) России. По его словам, с принятием в боевой состав ВМФ крейсера, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. Кроме того, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ВМФ в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами.

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Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» и оснастят интегрированной системой управления ПВО. Об этом сообщил источник в Минобороны. «Авианесущий крейсер „Адмирал Кузнецов“ вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами „Панцирь-М“. Кроме того, на корабле внедрят новую интегрированную систему управления ПВО. Она в автоматическом режиме будет распознавать цели, разделять их между зенитными комплексами и уничтожать», — передают слова источника «Известия». По информации издания, «Панцирь-М» будет отражать массированные удары по кораблю всех средств нападения, в том числе удары ракет и беспилотников. Военный историк Дмитрий Болтенков сообщил, что это современный комплекс, который хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО. По его словам, «Панцирь-М» может сбивать в ближней зоне любые типы целей, лучшей системы для корабельной ПВО сегодня нет. Также отмечается, что уже сейчас на корабле есть помещения, в которых будут храниться крылатые ракеты воздушного базирования и корректируемые авиабомбы, пишут «Известия». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы три атомные подводные лодки, подобные крейсеру «Император Александр III», пополнят Военно-морской флот (ВМФ) России. По его словам, с принятием в боевой состав ВМФ крейсера, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. Кроме того, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ВМФ в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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