В Екатеринбурге построят первый квартал пенсионеров. Фото

В Екатеринбурге появится геронтологический центр для людей пожилого возраста
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие фестиваля «Скрепа». Екатеринбург, массовое мероприятие, пожилые люди, пенсионеры, танцуют
В геронтологическом центре будет широкий выбор для проведения досуга Фото:

В Екатеринбурге в Академическом появится геронтологический центр, который будет предназначен для проживания и социального обслуживания людей преклонного возраста. Разрешение на строительство выдала мэрия города, рассказали URA.RU в «Синара—Девелопмент».

«Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство геронтологического центра в Академическом районе уральской столицы, в границах улиц Чусовской тракт — Хрустальногорская — Восходящая», — рассказали в пресс-службе. Площадь центра составит около 17 тысяч кв. м.

В таком центре будет 48 одноместных номеров и 99 двухместных, в них смогут разместиться 246 человек. При этом у каждого будет индивидуальный выход из комнат на террасы, но будет и закрытый двор, где появится прогулочная зона, сенсорный парк, гимнастическая площадка и беседки. На территории будет работать видеонаблюдение.

«Проектировщики также продумали различные варианты организации питания — комплексные завтраки, обеды и ужины будут подниматься на каждый этаж, и гости по желанию смогут принимать пищу в жилых комнатах. Чтобы разнообразить досуг проживающих, в центре предусмотрены различные рекреационные пространства для чтения книг, встреч и общения, концертов и выступлений», — поделились планами в «Синара—Девелопмент».

Как заявил генеральный директор компании Тимур Уфимцев, это будет первый подобный центр за пределами Москвы. Объект сдадут в эксплуатацию в 2024 году.

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В Екатеринбурге в Академическом появится геронтологический центр, который будет предназначен для проживания и социального обслуживания людей преклонного возраста. Разрешение на строительство выдала мэрия города, рассказали URA.RU в «Синара—Девелопмент». «Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство геронтологического центра в Академическом районе уральской столицы, в границах улиц Чусовской тракт — Хрустальногорская — Восходящая», — рассказали в пресс-службе. Площадь центра составит около 17 тысяч кв. м. В таком центре будет 48 одноместных номеров и 99 двухместных, в них смогут разместиться 246 человек. При этом у каждого будет индивидуальный выход из комнат на террасы, но будет и закрытый двор, где появится прогулочная зона, сенсорный парк, гимнастическая площадка и беседки. На территории будет работать видеонаблюдение. «Проектировщики также продумали различные варианты организации питания — комплексные завтраки, обеды и ужины будут подниматься на каждый этаж, и гости по желанию смогут принимать пищу в жилых комнатах. Чтобы разнообразить досуг проживающих, в центре предусмотрены различные рекреационные пространства для чтения книг, встреч и общения, концертов и выступлений», — поделились планами в «Синара—Девелопмент». Как заявил генеральный директор компании Тимур Уфимцев, это будет первый подобный центр за пределами Москвы. Объект сдадут в эксплуатацию в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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