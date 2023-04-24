В Златоусте жители возмутились сливом канализации в городской пруд. Фото

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Южная аэрационная станция. Екатеринбург, канализация, стоки, очистные, выброс
Возможный слив стоков жители обнаружили 24 апреля Фото:

В Златоусте (Челябинская область) жители возмутились сливом канализационных стоков в городской пруд. Как URA.RU сообщил помощник местного депутата Руслан Шакуров, в месте слива почувствовали сильный зловонный запах.

«Жители Златоуста обратились с жалобой на слив канализационных столок в пруд. В этом месте стоит сильный неприятный запах. Видимо, весна затяжная, и уровень воды невысокий. Это обнажило трубу, которая, судя по фотоснимкам, там давно, но обычно скрыта под поверхностью», — уточнил URA.RU Шакуров.

Запах златоустовцы почувствовали, когда 24 апреля гуляли вдоль берега водоема. Горожане описали примерное месторасположение возможного слива: неподалеку от пляжа расположенного здесь профилактория «Металлург». Представители туробъекта отметили URA.RU, что жалоб не поступало, никаких аварий в профилактории на сетях коммуникаций не было. Также неподалеку находится строящийся биатлонный комплекс имени Ишмуратовой, однако территориально он дальше от выхода трубы в пруд.

Дозвониться до руководства «Златоустовского водоканала» к моменту публикации URA.RU не удалось. В пресс-службе мэрии отметили, что профильные службы отреагируют оперативно и разберутся на месте. Шакуров отправил запросы в несколько адресов: мэрию, управление экологии и природопользования Златоуста, в отдел полиции.

В районе возможного спуска стоков в водоем жители почувствовали сильный неприятный запах
В районе возможного спуска стоков в водоем жители почувствовали сильный неприятный запах
Фото:
В мэрии пообещали на жалобу отреагировать оперативно
В мэрии пообещали на жалобу отреагировать оперативно
Фото:
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В Златоусте (Челябинская область) жители возмутились сливом канализационных стоков в городской пруд. Как URA.RU сообщил помощник местного депутата Руслан Шакуров, в месте слива почувствовали сильный зловонный запах. «Жители Златоуста обратились с жалобой на слив канализационных столок в пруд. В этом месте стоит сильный неприятный запах. Видимо, весна затяжная, и уровень воды невысокий. Это обнажило трубу, которая, судя по фотоснимкам, там давно, но обычно скрыта под поверхностью», — уточнил URA.RU Шакуров. Запах златоустовцы почувствовали, когда 24 апреля гуляли вдоль берега водоема. Горожане описали примерное месторасположение возможного слива: неподалеку от пляжа расположенного здесь профилактория «Металлург». Представители туробъекта отметили URA.RU, что жалоб не поступало, никаких аварий в профилактории на сетях коммуникаций не было. Также неподалеку находится строящийся биатлонный комплекс имени Ишмуратовой, однако территориально он дальше от выхода трубы в пруд. Дозвониться до руководства «Златоустовского водоканала» к моменту публикации URA.RU не удалось. В пресс-службе мэрии отметили, что профильные службы отреагируют оперативно и разберутся на месте. Шакуров отправил запросы в несколько адресов: мэрию, управление экологии и природопользования Златоуста, в отдел полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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