Компания из Екатеринбурга помогла неизлечимо больным жителям Донецка

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Компания «Вектор-МС» отправила в Горловку кардиостимулятор, который работает без электричества Фото:

Екатеринбургская компания «Вектор-МС» изготовила кардиостимулятор, который работает без электричества, в больницу Горловки (Донецкая народная республика). Прибор запускает сердце при остановке и поддерживает его ритм в экстренных ситуациях, а также помогает пациентам с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда, сложными нарушениями сердечного ритма. Информация об этом появилась на сайте инвестиционного портала Свердловской области.

«К нам обратились врачи из Горловки. Они увидели наш прибор у работника санавиации в Донецке — туда его передало МЧС. Нашли информацию о кардиостимуляторе в интернете, но купить самостоятельно не могли, поэтому вышли на нас, на производителя», — рассказала исполнительный директор «Вектор-МС» Елена Рычкова.

Из-за большого числа заказов прибор планировали выпустить во втором квартале этого года, но в итоге его удалось изготовить уже в марте. Электрокардиостимулятор отправили в больницу №1 Горловки, где лечатся порядка 300 тысяч пациентов. Прибор позволяет запускать сердце при остановке и поддерживать его ритм в экстренных ситуациях, а также помогает пациентам с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда, сложными нарушениями сердечного ритма.

Компания «Вектор-МС» выпускает оборудование для кардиологии, кардиохирургии, диагностики, физиотерапии. В период пандемии коронавируса предприятие оснащало инфекционные госпитали Министерства обороны РФ.

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Екатеринбургская компания «Вектор-МС» изготовила кардиостимулятор, который работает без электричества, в больницу Горловки (Донецкая народная республика). Прибор запускает сердце при остановке и поддерживает его ритм в экстренных ситуациях, а также помогает пациентам с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда, сложными нарушениями сердечного ритма. Информация об этом появилась на сайте инвестиционного портала Свердловской области. «К нам обратились врачи из Горловки. Они увидели наш прибор у работника санавиации в Донецке — туда его передало МЧС. Нашли информацию о кардиостимуляторе в интернете, но купить самостоятельно не могли, поэтому вышли на нас, на производителя», — рассказала исполнительный директор «Вектор-МС» Елена Рычкова. Из-за большого числа заказов прибор планировали выпустить во втором квартале этого года, но в итоге его удалось изготовить уже в марте. Электрокардиостимулятор отправили в больницу №1 Горловки, где лечатся порядка 300 тысяч пациентов. Прибор позволяет запускать сердце при остановке и поддерживать его ритм в экстренных ситуациях, а также помогает пациентам с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда, сложными нарушениями сердечного ритма. Компания «Вектор-МС» выпускает оборудование для кардиологии, кардиохирургии, диагностики, физиотерапии. В период пандемии коронавируса предприятие оснащало инфекционные госпитали Министерства обороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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