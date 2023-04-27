Володин объяснил, зачем Байден выдвинулся на новый президентский срок

Володин: выдвигаясь на выборы, Байден хочет избежать ответственности за свои преступления
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден боится ответственности за свои преступления, поэтому хочет ее избежать, заявил Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден боится ответственности за собственные преступления на фоне уголовных обвинений его преемника Дональда Трампа. Именно поэтому Байден решил участвовать в предстоящих президентских выборах, чтобы обезопасить себя. Так считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы ее избежать, ему необходимо сохраниться во власти», — подчеркнул Вячеслав Володин в своем telegram-канале. В качестве преступлений американского президента председатель называет организацию теракта, коррупционный скандал, разрушение экономики Европы и развязывание военного конфликта на Украине.

Ранее американский профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн заявил, что шансы Байдена победить на президентских выборах составляют 50%. Трамп заявил, что выдвижение Байдена может привести к Третьей мировой войне. В Кремле нейтрально отреагировали на выборы в США, назвав это делом американцев, пишет RT. По мнению Китая, США ждет упадок мирового могущества, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент США Джо Байден боится ответственности за собственные преступления на фоне уголовных обвинений его преемника Дональда Трампа. Именно поэтому Байден решил участвовать в предстоящих президентских выборах, чтобы обезопасить себя. Так считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы ее избежать, ему необходимо сохраниться во власти», — подчеркнул Вячеслав Володин в своем telegram-канале. В качестве преступлений американского президента председатель называет организацию теракта, коррупционный скандал, разрушение экономики Европы и развязывание военного конфликта на Украине. Ранее американский профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн заявил, что шансы Байдена победить на президентских выборах составляют 50%. Трамп заявил, что выдвижение Байдена может привести к Третьей мировой войне. В Кремле нейтрально отреагировали на выборы в США, назвав это делом американцев, пишет RT. По мнению Китая, США ждет упадок мирового могущества, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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