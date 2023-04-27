Володин объяснил, зачем Байден выдвинулся на новый президентский срок

Президент США Джо Байден боится ответственности за собственные преступления на фоне уголовных обвинений его преемника Дональда Трампа. Именно поэтому Байден решил участвовать в предстоящих президентских выборах, чтобы обезопасить себя. Так считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы ее избежать, ему необходимо сохраниться во власти», — подчеркнул Вячеслав Володин в своем telegram-канале. В качестве преступлений американского президента председатель называет организацию теракта, коррупционный скандал, разрушение экономики Европы и развязывание военного конфликта на Украине.
Ранее американский профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн заявил, что шансы Байдена победить на президентских выборах составляют 50%. Трамп заявил, что выдвижение Байдена может привести к Третьей мировой войне. В Кремле нейтрально отреагировали на выборы в США, назвав это делом американцев, пишет RT. По мнению Китая, США ждет упадок мирового могущества, пишет «Национальная служба новостей».
Президент США Джо Байден боится ответственности за собственные преступления на фоне уголовных обвинений его преемника Дональда Трампа. Именно поэтому Байден решил участвовать в предстоящих президентских выборах, чтобы обезопасить себя. Так считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы ее избежать, ему необходимо сохраниться во власти», — подчеркнул Вячеслав Володин в своем telegram-канале. В качестве преступлений американского президента председатель называет организацию теракта, коррупционный скандал, разрушение экономики Европы и развязывание военного конфликта на Украине. Ранее американский профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн заявил, что шансы Байдена победить на президентских выборах составляют 50%. Трамп заявил, что выдвижение Байдена может привести к Третьей мировой войне. В Кремле нейтрально отреагировали на выборы в США, назвав это делом американцев, пишет RT. По мнению Китая, США ждет упадок мирового могущества, пишет «Национальная служба новостей».