ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, готовившего теракт против высокопоставленного военного в Подмосковье. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
«Транспортное средство, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества, должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего министерства обороны Российской Федерации приведено в действие», — уточнили в ФСБ.
Оперативники ФСБ задержали подозреваемого на трассе М-4, когда он направлялся к месту будущего теракта. Задержанный рассказал силовикам о схемах, в которых участвуют украинские спецслужбы. Причинами, по которым он согласился на теракт, стали его желание вернуться в Украину и избежание мобилизации в ВСУ.
Следственный отдел УФСБ России по Ростовской области возбудил уголовные дела по статьям ст. 275 УК РФ (госизмена), Ст. 223.1 (изготовление взрывных устройств), Ст. 222.1 (хранение взрывчатки). Подозреваемого заключили под стражу. Максимальным наказанием для несостоявшегося подрывника может стать пожизненное лишение свободы. Ранее URA.RU сообщало о пресечении теракта СБУ против сотрудника Минобороны.
