Счета Овечкина заблокировали в России

Счета нападающего НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина заблокированы Федеральной налоговой службой России. Об этом сообщили telegram-каналы.
ФНС заблокировала счета Овечкина не из-за долга — за хоккеистом таковых не числится, пишет telegram-канал Mash. Причиной стало то, что спортсмен не высылал декларации по своему индивидуальному предпринимательству (ИП) с 2023 года. Через него он когда-то торговал аксессуарами и одеждой со своей символикой.
С того времени ФНС постепенно блокировала его счета. Два в том же 2023 году, еще два — в 2024, и один — в июле 2025-го.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.