Счета Овечкина заблокировали в России

Счета Овечкина заблокированы в РФ из-за отсутствия деклараций по ИП
Счета нападающего НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина заблокированы Федеральной налоговой службой России. Об этом сообщили telegram-каналы. 

ФНС заблокировала счета Овечкина не из-за долга — за хоккеистом таковых не числится, пишет telegram-канал Mash. Причиной стало то, что спортсмен не высылал декларации по своему индивидуальному предпринимательству (ИП) с 2023 года. Через него он когда-то торговал аксессуарами и одеждой со своей символикой.

С того времени ФНС постепенно блокировала его счета. Два в том же 2023 году, еще два — в 2024, и один — в июле 2025-го.

