МО: российские войска лишают ВСУ снабжения в Артемовске

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные лишают Вооруженные силы Украины снабжения в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга.
«ВДВ совместно с подразделениями Южной группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы», — сообщили в ведомстве. В нем также отметили, что ЧВК «Вагнер» продолжили уничтожение украинских сил в западной части города.
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