МО: российские войска лишают ВСУ снабжения в Артемовске

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные лишают Вооруженные силы Украины снабжения в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга.

«ВДВ совместно с подразделениями Южной группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы», — сообщили в ведомстве. В нем также отметили, что ЧВК «Вагнер» продолжили уничтожение украинских сил в западной части города.

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Российские военные лишают Вооруженные силы Украины снабжения в Артемовске. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга. «ВДВ совместно с подразделениями Южной группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы», — сообщили в ведомстве. В нем также отметили, что ЧВК «Вагнер» продолжили уничтожение украинских сил в западной части города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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