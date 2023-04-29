29 апреля 2023

Власти США подозревают конгрессмена в работе на Путина

Конгрессмен Гетц: власти США думают, что закон об аудите поставок Украине выгоден Путину
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Власти США подозревают Мэтта Гетца в работе на Россию, заявил сам конгрессмен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Законопроекты, направленные на аудит отправляемых Украине средств и вооружения, составляются американскими конгрессменами «для президента России Владимира Путина». Так сыронизировал член палаты представителей США Мэтт Гетц, отвечая на слова своих американских коллег, обвиняющих его в работе на российского лидера.

«Вы слышали, что говорит Гетц? Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина!» — спародировал Гетц в шоу на своем youtube-канале. По его словам, американское правительство должно работать на свободу слова и дать возможность даже простым гражданам говорить правду.

Ранее Гетц внес законопроект, в котором потребовал от президента США Джо Байдена проводить аудит поставляемого Украине вооружения и средств. Также он призвал лидера Соединенных Штатов к мирным переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отказывался от подобных инициатив. Так, в 2022 году он на законодательном уровне исключил возможность проведения переговоры с РФ, передает Vse42.ru.

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Законопроекты, направленные на аудит отправляемых Украине средств и вооружения, составляются американскими конгрессменами «для президента России Владимира Путина». Так сыронизировал член палаты представителей США Мэтт Гетц, отвечая на слова своих американских коллег, обвиняющих его в работе на российского лидера. «Вы слышали, что говорит Гетц? Каждый вопрос, который задает Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию, — все это, должно быть, для Владимира Путина!» — спародировал Гетц в шоу на своем youtube-канале. По его словам, американское правительство должно работать на свободу слова и дать возможность даже простым гражданам говорить правду. Ранее Гетц внес законопроект, в котором потребовал от президента США Джо Байдена проводить аудит поставляемого Украине вооружения и средств. Также он призвал лидера Соединенных Штатов к мирным переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отказывался от подобных инициатив. Так, в 2022 году он на законодательном уровне исключил возможность проведения переговоры с РФ, передает Vse42.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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