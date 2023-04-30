В свердловском городе из-за ремонта отключат электроэнергию

Электричество отключат в четырех районах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Тавда (Свердловская область) 3 мая ограничат подачу электроэнергии в нескольких районах. Причина отключения — проведение ремонтных работ на электросетях.

«В связи с проведением ремонтных работ на сетях электроснабжения 3 мая с 14:00 до 18:00 запланировано отключение электричества. Электроэнергию отключат в районах «Лесокомбинат», «Пятидворка», «Поселок», «Гаевский», — сообщили в telegram-канале «PRO город Тавда».

Ранее URA.RU сообщало об отключении света в Екатеринбурге. В Кировском районе города 10 мая ограничат подачу электричества в нескольких домах.