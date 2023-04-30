В свердловском городе из-за ремонта отключат электроэнергию

Электричество отключат в четырех районах города
В городе Тавда (Свердловская область) 3 мая ограничат подачу электроэнергии в нескольких районах. Причина отключения — проведение ремонтных работ на электросетях.
«В связи с проведением ремонтных работ на сетях электроснабжения 3 мая с 14:00 до 18:00 запланировано отключение электричества. Электроэнергию отключат в районах «Лесокомбинат», «Пятидворка», «Поселок», «Гаевский», — сообщили в telegram-канале «PRO город Тавда».
Ранее URA.RU сообщало об отключении света в Екатеринбурге. В Кировском районе города 10 мая ограничат подачу электричества в нескольких домах.
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