30 апреля 2023

В свердловском городе из-за ремонта отключат электроэнергию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург, лампочка, новостройки, свет в квартире
Электричество отключат в четырех районах города Фото:

В городе Тавда (Свердловская область) 3 мая ограничат подачу электроэнергии в нескольких районах. Причина отключения — проведение ремонтных работ на электросетях.

«В связи с проведением ремонтных работ на сетях электроснабжения 3 мая с 14:00 до 18:00 запланировано отключение электричества. Электроэнергию отключат в районах «Лесокомбинат», «Пятидворка», «Поселок», «Гаевский», — сообщили в telegram-канале «PRO город Тавда».

Ранее URA.RU сообщало об отключении света в Екатеринбурге. В Кировском районе города 10 мая ограничат подачу электричества в нескольких домах.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Тавда (Свердловская область) 3 мая ограничат подачу электроэнергии в нескольких районах. Причина отключения — проведение ремонтных работ на электросетях. «В связи с проведением ремонтных работ на сетях электроснабжения 3 мая с 14:00 до 18:00 запланировано отключение электричества. Электроэнергию отключат в районах «Лесокомбинат», «Пятидворка», «Поселок», «Гаевский», — сообщили в telegram-канале «PRO город Тавда». Ранее URA.RU сообщало об отключении света в Екатеринбурге. В Кировском районе города 10 мая ограничат подачу электричества в нескольких домах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...