01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

В пермском городе на пожаре погибли люди

В пермском городе Верещагино на пожаре погибли люди
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, пожарные, пч
В пермском городе пожарные потушили двухэтажный дом Фото:

В городе Верещагино (Пермский край) на пожаре в двухэтажном доме погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале.

«Сообщение о пожаре в доме на улице Садовая поступило 1 мая в 23 часа 35 минут. В тушении пожара принимали участие 25 человек, 8 единиц техники», — написала пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, когда пожарные прибыли тушить двухэтажный дом, уже произошло обрушение крыши. На пожаре обнаружены погибшие. Огонь полностью потушен. Как уточнила пресс-служба, приблизительная площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа (Пермский край) пожарные спасли от огня частный жилой дом. Также им удалось спасти от огня надворные постройки и баню.

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В городе Верещагино (Пермский край) на пожаре в двухэтажном доме погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале. «Сообщение о пожаре в доме на улице Садовая поступило 1 мая в 23 часа 35 минут. В тушении пожара принимали участие 25 человек, 8 единиц техники», — написала пресс-служба ведомства. По информации ведомства, когда пожарные прибыли тушить двухэтажный дом, уже произошло обрушение крыши. На пожаре обнаружены погибшие. Огонь полностью потушен. Как уточнила пресс-служба, приблизительная площадь пожара составила 160 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа (Пермский край) пожарные спасли от огня частный жилой дом. Также им удалось спасти от огня надворные постройки и баню.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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