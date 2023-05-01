В пермском городе на пожаре погибли люди

В городе Верещагино (Пермский край) на пожаре в двухэтажном доме погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю в своем telegram-канале.
«Сообщение о пожаре в доме на улице Садовая поступило 1 мая в 23 часа 35 минут. В тушении пожара принимали участие 25 человек, 8 единиц техники», — написала пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, когда пожарные прибыли тушить двухэтажный дом, уже произошло обрушение крыши. На пожаре обнаружены погибшие. Огонь полностью потушен. Как уточнила пресс-служба, приблизительная площадь пожара составила 160 квадратных метров.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа (Пермский край) пожарные спасли от огня частный жилой дом. Также им удалось спасти от огня надворные постройки и баню.
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