Челябинцы выступили за запрет аренды электросамокатов

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Электросамокат Whoosh. Челябинск, электросамокат, Whoosh
Работа сервисов аренды электросамокатов чаще не устраивает людей старше 35 лет Фото:

Среди жителей Челябинска 40% в ходе опроса выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, поводами для запрета считают низкую культурную вождения.

«Среди челябинцев 38% респондентов считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Нареканий несколько: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей», — отметили в SuperJob.

При этом примерно 30% выступили против запрета. Вместо этого опрошенные предложили более тонко правила дорожного движения. С 1 марта в РФ электросамокаты приравняли к транспортным средствам.

Запретить чаще призывали в ходе исследования люди в возрасте от 35 до 44 лет (40%). Больше всего противников запрета нашлось в возрастной группе моложе 34 лет (47%).

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Среди жителей Челябинска 40% в ходе опроса выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, поводами для запрета считают низкую культурную вождения. «Среди челябинцев 38% респондентов считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Нареканий несколько: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей», — отметили в SuperJob. При этом примерно 30% выступили против запрета. Вместо этого опрошенные предложили более тонко правила дорожного движения. С 1 марта в РФ электросамокаты приравняли к транспортным средствам. Запретить чаще призывали в ходе исследования люди в возрасте от 35 до 44 лет (40%). Больше всего противников запрета нашлось в возрастной группе моложе 34 лет (47%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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