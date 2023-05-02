Челябинцы выступили за запрет аренды электросамокатов

Среди жителей Челябинска 40% в ходе опроса выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, поводами для запрета считают низкую культурную вождения.
«Среди челябинцев 38% респондентов считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Нареканий несколько: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей», — отметили в SuperJob.
При этом примерно 30% выступили против запрета. Вместо этого опрошенные предложили более тонко правила дорожного движения. С 1 марта в РФ электросамокаты приравняли к транспортным средствам.
Запретить чаще призывали в ходе исследования люди в возрасте от 35 до 44 лет (40%). Больше всего противников запрета нашлось в возрастной группе моложе 34 лет (47%).
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