Челябинцы выступили за запрет аренды электросамокатов

Работа сервисов аренды электросамокатов чаще не устраивает людей старше 35 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди жителей Челябинска 40% в ходе опроса выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, поводами для запрета считают низкую культурную вождения.

«Среди челябинцев 38% респондентов считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Нареканий несколько: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей», — отметили в SuperJob.

При этом примерно 30% выступили против запрета. Вместо этого опрошенные предложили более тонко правила дорожного движения. С 1 марта в РФ электросамокаты приравняли к транспортным средствам.

Запретить чаще призывали в ходе исследования люди в возрасте от 35 до 44 лет (40%). Больше всего противников запрета нашлось в возрастной группе моложе 34 лет (47%).