03 мая 2023

В Челябинске 200 домов отключат от горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, вода из крана, водоснабжение
Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая Фото:

В Челябинске в мае около 200 домов останутся без горячей воды. Отключения в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону стартуют с 15 мая, рассказали в пресс-службе мэрии.

«С 15 мая будут произведены первые отключения горячего водоснабжения. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с локальных котельных», — сообщили в пресс-службе.

Всего в мае без горячей воды останутся 165 многоквартирных и более 20 частных домов, еще в список включены детсады, школы, больницы и другие социально-значимые учреждения. В Управлении ЖКХ Администрации Челябинска отметили, максимальный срок отключения — две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

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В Челябинске в мае около 200 домов останутся без горячей воды. Отключения в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону стартуют с 15 мая, рассказали в пресс-службе мэрии. «С 15 мая будут произведены первые отключения горячего водоснабжения. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с локальных котельных», — сообщили в пресс-службе. Всего в мае без горячей воды останутся 165 многоквартирных и более 20 частных домов, еще в список включены детсады, школы, больницы и другие социально-значимые учреждения. В Управлении ЖКХ Администрации Челябинска отметили, максимальный срок отключения — две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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