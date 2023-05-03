В Челябинске 200 домов отключат от горячей воды

Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске в мае около 200 домов останутся без горячей воды. Отключения в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону стартуют с 15 мая, рассказали в пресс-службе мэрии.

«С 15 мая будут произведены первые отключения горячего водоснабжения. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с локальных котельных», — сообщили в пресс-службе.

Всего в мае без горячей воды останутся 165 многоквартирных и более 20 частных домов, еще в список включены детсады, школы, больницы и другие социально-значимые учреждения. В Управлении ЖКХ Администрации Челябинска отметили, максимальный срок отключения — две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.