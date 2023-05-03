У екатеринбургских автобусов поменяют маршруты

Городские автобусы Екатеринбурга поменяют маршруты на три недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге из-за закрытия движения транспорта по проспекту Академика Сахарова с 10 по 31 мая 2023 года у автобусов №50, 58 и 59 меняется схема движения. Об этом рассказали в пресс-службе «Гортранса».

«Движение на маршруте № 50 будет направлено по улицам: проспект Академика Сахарова, Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, проспект Академика Сахарова, далее по маршруту — в оба направления. Также отменяются остановки: „Преображенский парк“ в оба направления, „Вильгельма де Геннина“ в направлении конечного пункта „УрФУ“, „ЖК Аксиома“ в направлении конечного пункта „ТЦ Лента“. Вводятся остановки: „Павла Шаманова“ в оба направления, „Анатолия Мехренцева“ в направлении конечного пункта „ТЦ Лента“», — сказано в сообщении.

Что касается маршрута №58, там движение будет направлено по улицам: Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, проспект Академика Сахарова, далее по маршруту — в оба направления. Остановки отменятся: «Преображенский парк» в оба направления, «Вильгельма де Геннина» в направлении конечного пункта «Ритейл-парк Солнечный», «ЖК Аксиома» в направлении конечного пункта «ГКБ № 7». Вводится остановка: «Анатолия Мехренцева» в направлении конечного пункта «ГКБ № 7». Переносится остановка: «Павла Шаманова» с улицы Вильгельма де Геннина на улицы Павла Шаманова в направлении конечного пункта «Ритейл-парк Солнечный».

Движение по маршруту №59 будет направлено по улицам: Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, проспект Академика Сахарова, далее по маршруту — в оба направления. Отменяются остановки: «Преображенский парк» в оба направления, «Вильгельма де Геннина» в направлении конечного пункта «17 Мехколонна», «ЖК Аксиома» в направлении конечного пункта «Ж/д вокзал». Вводится остановка: «Анатолия Мехренцева» в направлении конечного пункта «Ж/д вокзал». Переносится остановка: «Павла Шаманова» с улицы Вильгельма де Геннина на улицу Павла Шаманова в направлении конечного пункта «17 Мехколонна».