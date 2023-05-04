В Аллее Славы 5 мая открыли «Вахту Памяти»
В Челябинске 5 мая прошла церемония торжественного открытия городской патриотической акции «Вахта Памяти». Возле Вечного огня заступил почетный караул, сообщил корреспондент URA.RU.
«5 мая открылась „Вахта Памяти“ в Аллее Славы. Почетный караул из кадетов, школьников и студентов заступил возле Вечного огня», — передал корреспондент.
Школьники будут нести караул с 5 по 12 мая. Студенты учреждений среднего профессионального образования заступят с 12 по 19 мая.
Мэрия Челябинска опубликовала афишу мероприятий на 9 мая. В День Победы пройдут парад, концерт и запустят фейерверки.
Почетный караул заступил возле Вечного огня
Кадеты будут вести караул с 5 по 19 мая
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