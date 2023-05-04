04 мая 2023

В Челябинске открылась «Вахта Памяти». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск
В Аллее Славы 5 мая открыли «Вахту Памяти» Фото:

В Челябинске 5 мая прошла церемония торжественного открытия городской патриотической акции «Вахта Памяти». Возле Вечного огня заступил почетный караул, сообщил корреспондент URA.RU.

«5 мая открылась „Вахта Памяти“ в Аллее Славы. Почетный караул из кадетов, школьников и студентов заступил возле Вечного огня», — передал корреспондент.

Школьники будут нести караул с 5 по 12 мая. Студенты учреждений среднего профессионального образования заступят с 12 по 19 мая.

Мэрия Челябинска опубликовала афишу мероприятий на 9 мая. В День Победы пройдут парад, концерт и запустят фейерверки.

Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск
Почетный караул заступил возле Вечного огня
Фото:
Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск
Кадеты будут вести караул с 5 по 19 мая
Фото:

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В Челябинске 5 мая прошла церемония торжественного открытия городской патриотической акции «Вахта Памяти». Возле Вечного огня заступил почетный караул, сообщил корреспондент URA.RU. «5 мая открылась „Вахта Памяти“ в Аллее Славы. Почетный караул из кадетов, школьников и студентов заступил возле Вечного огня», — передал корреспондент. Школьники будут нести караул с 5 по 12 мая. Студенты учреждений среднего профессионального образования заступят с 12 по 19 мая. Мэрия Челябинска опубликовала афишу мероприятий на 9 мая. В День Победы пройдут парад, концерт и запустят фейерверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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