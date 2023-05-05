В Кремле ответили на вопрос о регулировании telegram-каналов

Позиция о необходимости регулирования telegram-каналов в Кремле пока не выработана, сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле пока нет сформулированной позиции по поводу введения регулирования деятельности telegram-каналов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, есть ли в АП видение насчет соответствующей инициативы Совета по правам человека.
«Нет. Пока какой-то сформулированной позиции в этой связи нет», — отметил Песков.
Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее предложил проанализировать работу telegram-каналов. По его мнению, если возникнет такая необходимость, для них должно быть введено регулирование, как и для СМИ.
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