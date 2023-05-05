В Кремле ответили на вопрос о регулировании telegram-каналов

В Кремле заявили, что пока не планируют регулировать telegram-каналы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
Позиция о необходимости регулирования telegram-каналов в Кремле пока не выработана, сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

В Кремле пока нет сформулированной позиции по поводу введения регулирования деятельности telegram-каналов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, есть ли в АП видение насчет соответствующей инициативы Совета по правам человека.

«Нет. Пока какой-то сформулированной позиции в этой связи нет», — отметил Песков.

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее предложил проанализировать работу telegram-каналов. По его мнению, если возникнет такая необходимость, для них должно быть введено регулирование, как и для СМИ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле пока нет сформулированной позиции по поводу введения регулирования деятельности telegram-каналов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, есть ли в АП видение насчет соответствующей инициативы Совета по правам человека. «Нет. Пока какой-то сформулированной позиции в этой связи нет», — отметил Песков. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее предложил проанализировать работу telegram-каналов. По его мнению, если возникнет такая необходимость, для них должно быть введено регулирование, как и для СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...