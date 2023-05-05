Автобус из Челябинска попал в ДТП в Башкирии

ГИБДД начала проверку по факту аварии
Маршрутный автобус, следовавший из Казани в Челябинск, попал в ДТП на территории Башкирии. Об этом сообщила ГИБДД республики Башкортостан.
«Авария случилась в Иглинском районе на автодороге М5-Урал, на 1533-м километре, возле деревни Тикеево. Автобус Higer столкнулся со встречной Chevrolet Niva», — сообщили в Госавтоинспекции.
По информации ведомства, в ДТП пострадал 27-летний водитель легкового автомобиля. Он госпитализирован. В автобусе ехали 28 пассажиров, они не пострадали. По факту аварии ведется проверка. Ее обстоятельства устанавливаются.
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