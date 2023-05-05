05 мая 2023

Автобус из Челябинска попал в ДТП в Башкирии

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Спиридонов Алексей, главный инспектор ГИБДД, во время прямой линии. Екатеринбург, гаи, мигалка, сирена, машина полиции, полицейская машина, гибдд, дпс
ГИБДД начала проверку по факту аварии Фото:

Маршрутный автобус, следовавший из Казани в Челябинск, попал в ДТП на территории Башкирии. Об этом сообщила ГИБДД республики Башкортостан.

«Авария случилась в Иглинском районе на автодороге М5-Урал, на 1533-м километре, возле деревни Тикеево. Автобус Higer столкнулся со встречной Chevrolet Niva», — сообщили в Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в ДТП пострадал 27-летний водитель легкового автомобиля. Он госпитализирован. В автобусе ехали 28 пассажиров, они не пострадали. По факту аварии ведется проверка. Ее обстоятельства устанавливаются.

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Маршрутный автобус, следовавший из Казани в Челябинск, попал в ДТП на территории Башкирии. Об этом сообщила ГИБДД республики Башкортостан. «Авария случилась в Иглинском районе на автодороге М5-Урал, на 1533-м километре, возле деревни Тикеево. Автобус Higer столкнулся со встречной Chevrolet Niva», — сообщили в Госавтоинспекции. По информации ведомства, в ДТП пострадал 27-летний водитель легкового автомобиля. Он госпитализирован. В автобусе ехали 28 пассажиров, они не пострадали. По факту аварии ведется проверка. Ее обстоятельства устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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