06 мая 2023
05 мая 2023

Депутат-фронтовик просит челябинцев помочь с покупкой миноискателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Колесников просит помочь с покупкой миноискателя «Альфамарин 5000» Фото:

Челябинский депутат Госдумы Олег Колесников, который ушел добровольцем на спецоперацию, просит земляков помочь с покупкой миноискателя «Альфамарин 5000». Об этом Колесников пишет на своей странице в социальной сети.

«Обратился ко мне Игорь Евгеньевич Р. Он из Челябинска, а его сын капитан, командир саперной роты, воюет под Бердянском. И прямо сейчас его подразделению срочно требуются три миноискателя. Для разминирования освобожденных территорий», — отмечает Олег Колесников, который служит добровольцем в отряде БАРС «Каскад».

По его мнению, перебои с поставками обязательно будут устранены. Но миноискатели нашим ребятам нужны уже сейчас. Всего необходимо три аппарата. Два из них Игорь Евгеньевич уже купил с помощью родных, друзей, коллег и знакомых.

Сейчас нужно собрать средства еще на один. Цена вопроса — 145 тысяч рублей. Именно столько стоит складной компактный высокочувствительный тактический металлоискатель-амфибия «Альфамарин 5000». Производят такие аппараты в Йошкар-Оле.

Из необходимой суммы собрано уже 112 тысяч рублей. Еще нужно 43 тысячи рублей, добавляет Колесников.

Чуть ранее депутат-доброволец Олег Колесников просил жителей Челябинской области помочь с изготовлением маскировочных сетей. Такое камуфляжное покрытие спасает жизни российский бойцов при проведении спецоперации.

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Челябинский депутат Госдумы Олег Колесников, который ушел добровольцем на спецоперацию, просит земляков помочь с покупкой миноискателя «Альфамарин 5000». Об этом Колесников пишет на своей странице в социальной сети. «Обратился ко мне Игорь Евгеньевич Р. Он из Челябинска, а его сын капитан, командир саперной роты, воюет под Бердянском. И прямо сейчас его подразделению срочно требуются три миноискателя. Для разминирования освобожденных территорий», — отмечает Олег Колесников, который служит добровольцем в отряде БАРС «Каскад». По его мнению, перебои с поставками обязательно будут устранены. Но миноискатели нашим ребятам нужны уже сейчас. Всего необходимо три аппарата. Два из них Игорь Евгеньевич уже купил с помощью родных, друзей, коллег и знакомых. Сейчас нужно собрать средства еще на один. Цена вопроса — 145 тысяч рублей. Именно столько стоит складной компактный высокочувствительный тактический металлоискатель-амфибия «Альфамарин 5000». Производят такие аппараты в Йошкар-Оле. Из необходимой суммы собрано уже 112 тысяч рублей. Еще нужно 43 тысячи рублей, добавляет Колесников. Чуть ранее депутат-доброволец Олег Колесников просил жителей Челябинской области помочь с изготовлением маскировочных сетей. Такое камуфляжное покрытие спасает жизни российский бойцов при проведении спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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