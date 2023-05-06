Депутат-фронтовик просит челябинцев помочь с покупкой миноискателя

Олег Колесников просит помочь с покупкой миноискателя «Альфамарин 5000» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский депутат Госдумы Олег Колесников, который ушел добровольцем на спецоперацию, просит земляков помочь с покупкой миноискателя «Альфамарин 5000». Об этом Колесников пишет на своей странице в социальной сети.

«Обратился ко мне Игорь Евгеньевич Р. Он из Челябинска, а его сын капитан, командир саперной роты, воюет под Бердянском. И прямо сейчас его подразделению срочно требуются три миноискателя. Для разминирования освобожденных территорий», — отмечает Олег Колесников, который служит добровольцем в отряде БАРС «Каскад».

По его мнению, перебои с поставками обязательно будут устранены. Но миноискатели нашим ребятам нужны уже сейчас. Всего необходимо три аппарата. Два из них Игорь Евгеньевич уже купил с помощью родных, друзей, коллег и знакомых.

Сейчас нужно собрать средства еще на один. Цена вопроса — 145 тысяч рублей. Именно столько стоит складной компактный высокочувствительный тактический металлоискатель-амфибия «Альфамарин 5000». Производят такие аппараты в Йошкар-Оле.

Из необходимой суммы собрано уже 112 тысяч рублей. Еще нужно 43 тысячи рублей, добавляет Колесников.

Чуть ранее депутат-доброволец Олег Колесников просил жителей Челябинской области помочь с изготовлением маскировочных сетей. Такое камуфляжное покрытие спасает жизни российский бойцов при проведении спецоперации.