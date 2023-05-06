Свердловским волонтерам на тушение пожаров нужно брать ранцевые огнетушители

В Свердловской области 6 мая вспыхнуло несколько пожаров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Свердловскую область 6 мая охватили крупные пожары. По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, в области горит 20 тысяч гектаров. Самое жуткое ЧП произошло в поселке Первомайский (Режевской городской округ) — там загорелись склады с порохом. Куйвашев призвал свердловчан мобилизоваться и помочь спасателям в борьбе с огнем. О том, где нужны волонтеры и что они должны иметь при себе — в материале URA.RU.

В Березовском городском округе волонтерам, которые собираются 7 мая присоединиться к ликвидации пожаров, с собой также необходимо иметь лопаты, ведра, воду и ранцевый огнетушитель (если его выдали). В Асбесте волонтеров просят захватить ведра, ранцы и лопаты. В Дегтярске — бензопилы и грабли.

Волонтеры должны иметь плотную одежду, головной убор, респиратор, рукавицы, обувь на толстой подошве. Также важно иметь с собой мобильный телефон, чтобы быть на связи в экстренных ситуациях. Наличие паспорта гражданина страны также приветствуется.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Пионерский загорелись складские помещения. Спасателям удалось спасти три здания, но два — уничтожены. Всю актуальную информацию о пожаре в поселке URA.RU собирает в прямой трансляции.

Фото: Владислав Колбин © URA.RU