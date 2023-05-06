В Челябинске перемоют весь городской транспорт

Город закупил новое оборудования для мойки автобусов
В Челябинске проводится усиленная мойка городского общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии муниципалитета.
«По поручению главы города Натальи Котовой в Челябинске проводится усиленная мойка общественного транспорта. С 1 мая заработали уличные мойки на ООО „ЧелябГЭТ“. Автомоечный круглосуточный комплекс в МУП „СОД“ позволяет производить мойку 250-265 автобусов», — говорится в сообщении администрации Челябинска.
В автобусах также проводят химчистку сидений. В мэрии добавили, что для автомоечных комплексов закуплено новое оборудование, вскоре будут установлены новые линии портальной мойки.
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