06 мая 2023
05 мая 2023

В Челябинске перемоют весь городской транспорт

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Городской общественный транспорт. Мойка и санитарная обработка автобусов. Челябинск, автопарк, эпидемия, автобус, общественный транспорт, дезинфекция, санитарная обработка, мойка автобусов
Город закупил новое оборудования для мойки автобусов Фото:

В Челябинске проводится усиленная мойка городского общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии муниципалитета.

«По поручению главы города Натальи Котовой в Челябинске проводится усиленная мойка общественного транспорта. С 1 мая заработали уличные мойки на ООО „ЧелябГЭТ“. Автомоечный круглосуточный комплекс в МУП „СОД“ позволяет производить мойку 250-265 автобусов», — говорится в сообщении администрации Челябинска.

В автобусах также проводят химчистку сидений. В мэрии добавили, что для автомоечных комплексов закуплено новое оборудование, вскоре будут установлены новые линии портальной мойки.

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В Челябинске проводится усиленная мойка городского общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии муниципалитета. «По поручению главы города Натальи Котовой в Челябинске проводится усиленная мойка общественного транспорта. С 1 мая заработали уличные мойки на ООО „ЧелябГЭТ“. Автомоечный круглосуточный комплекс в МУП „СОД“ позволяет производить мойку 250-265 автобусов», — говорится в сообщении администрации Челябинска. В автобусах также проводят химчистку сидений. В мэрии добавили, что для автомоечных комплексов закуплено новое оборудование, вскоре будут установлены новые линии портальной мойки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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