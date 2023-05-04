В Польше требуют не допустить провокаций украинских активистов 9 мая

04 мая 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Чиновники из России должны быть защищены от нападок украинцев в Польше, пишет Mysl Polska Фото: Официальный сайт президента Украины Власти Польши должны сделать все, чтобы не допустить 9 мая провокаций со стороны украинских активистов по примеру той, которая произошла в прошлом году и закончилась обливанием краской российского посла в Варшаве. С таким призывом выступил автор польской газеты Mysl Polska. «Польская полиция и другие службы должны позаботиться тем,чтобы не допустить 9 мая экстремистских эксцессов со стороны украинских активистов», — заявил автор в материале газеты . Он подчеркнул, что непозволительно, когда гости Польши устраивают различные беспорядки, которые организуются на деньги польских налогоплательщиков. Имеется большая надежда на то, что органы правопорядка Польши в этом году не допустят насилия по отношению к российским чиновникам, заключил автор. Посол России в Польше Сергей Андреев 9 мая 2022 года был облит красной краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Глава Чечни Рамзан Кадыров запросил официальных извинений со стороны Республики Польши в связи с данным инцидентом, передает телеканал 360.

Власти Польши должны сделать все, чтобы не допустить 9 мая провокаций со стороны украинских активистов по примеру той, которая произошла в прошлом году и закончилась обливанием краской российского посла в Варшаве. С таким призывом выступил автор польской газеты Mysl Polska. «Польская полиция и другие службы должны позаботиться тем,чтобы не допустить 9 мая экстремистских эксцессов со стороны украинских активистов», — заявил автор в материале газеты. Он подчеркнул, что непозволительно, когда гости Польши устраивают различные беспорядки, которые организуются на деньги польских налогоплательщиков. Имеется большая надежда на то, что органы правопорядка Польши в этом году не допустят насилия по отношению к российским чиновникам, заключил автор. Посол России в Польше Сергей Андреев 9 мая 2022 года был облит красной краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат. Глава Чечни Рамзан Кадыров запросил официальных извинений со стороны Республики Польши в связи с данным инцидентом, передает телеканал 360.