09 мая 2023
08 мая 2023
07 мая 2023

В Перми красочным салютом завершилось празднование Дня Победы. Фото

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Салют День Победы. Пермь, салют, фейерверк
В Перми прогремел салют в День Победы Фото:

В Перми в честь 78-летней годовщины Дня Победы прогремел красочный салют. Его запустили с городского пляжа у Коммунального моста. Фейерверк было видно с разных точек города. Редакция URA.RU делится фотографиями салюта.

Салют День Победы. Пермь
Салют День Победы. Пермь
Фото:

Пермяки снимали на телефоны яркий и красивый фейерверк. Салют понравился, взрослым и детям.

Красочный фейерверк в Перми
Красочный фейерверк в Перми
Фото:
Салют можно было увидеть с разных точек города Перми
Салют можно было увидеть с разных точек города Перми
Фото:
День Победы в Перми завершили праздновать масштабным салютом
День Победы в Перми завершили праздновать масштабным салютом
Фото:

Пермяков восхитило феерическое шоу праздничного салюта.

Салют День Победы. Пермь
Салют День Победы. Пермь
Фото:

Праздничный салют стал настоящим подарком горожанам. Люди расходились с мероприятия в прекрасном настроении.

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В Перми в честь 78-летней годовщины Дня Победы прогремел красочный салют. Его запустили с городского пляжа у Коммунального моста. Фейерверк было видно с разных точек города. Редакция URA.RU делится фотографиями салюта. Пермяки снимали на телефоны яркий и красивый фейерверк. Салют понравился, взрослым и детям. Пермяков восхитило феерическое шоу праздничного салюта. Праздничный салют стал настоящим подарком горожанам. Люди расходились с мероприятия в прекрасном настроении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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