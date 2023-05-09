В Перми прогремел салют в День Победы
В Перми в честь 78-летней годовщины Дня Победы прогремел красочный салют. Его запустили с городского пляжа у Коммунального моста. Фейерверк было видно с разных точек города. Редакция URA.RU делится фотографиями салюта.
Салют День Победы. Пермь
Пермяки снимали на телефоны яркий и красивый фейерверк. Салют понравился, взрослым и детям.
Красочный фейерверк в Перми
Салют можно было увидеть с разных точек города Перми
День Победы в Перми завершили праздновать масштабным салютом
Пермяков восхитило феерическое шоу праздничного салюта.
Салют День Победы. Пермь
Праздничный салют стал настоящим подарком горожанам. Люди расходились с мероприятия в прекрасном настроении.
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