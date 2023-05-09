В Перми прогремел салют в День Победы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми в честь 78-летней годовщины Дня Победы прогремел красочный салют. Его запустили с городского пляжа у Коммунального моста. Фейерверк было видно с разных точек города. Редакция URA.RU делится фотографиями салюта.

Салют День Победы. Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермяки снимали на телефоны яркий и красивый фейерверк. Салют понравился, взрослым и детям.

Красочный фейерверк в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Салют можно было увидеть с разных точек города Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

День Победы в Перми завершили праздновать масштабным салютом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермяков восхитило феерическое шоу праздничного салюта.

Салют День Победы. Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Праздничный салют стал настоящим подарком горожанам. Люди расходились с мероприятия в прекрасном настроении.