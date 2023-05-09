В Перми предприятие Роскосмоса судится из-за долгов с дочерней структурой

10 мая 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

В Перми предприятие Роскосмоса судится с дочерней компанией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермское предприятие «Протон-ПМ» обратилось с многомиллионным иском в суд на дочернюю компанию «Космос строй». Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Пермского края. «Акционерное общество „Протон-Пермские моторы“ обратилось в суд с иском к ООО „Космос строй“ о взыскании 23 млн 859 тысяч 728 рублей задолженности по договору займа. Заседание суда первой инстанции состоится 15 июня в Перми», — указано в судебном решении. По данным сервиса СБИС в ООО «Космос строй» числится один сотрудник, предприятие несет убытки. Согласно информации сервиса за последние годы доходы предприятия снижались, а затем они стали равны нолю. Ранее URA.RU писало, что пермское предприятие «Протон-ПМ» добилось признания банкротом своей дочерней компании «Космос-П». Финансовый анализ показал неплатежеспособность предприятия.

Пермское предприятие «Протон-ПМ» обратилось с многомиллионным иском в суд на дочернюю компанию «Космос строй». Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Пермского края. «Акционерное общество „Протон-Пермские моторы“ обратилось в суд с иском к ООО „Космос строй“ о взыскании 23 млн 859 тысяч 728 рублей задолженности по договору займа. Заседание суда первой инстанции состоится 15 июня в Перми», — указано в судебном решении. По данным сервиса СБИС в ООО «Космос строй» числится один сотрудник, предприятие несет убытки. Согласно информации сервиса за последние годы доходы предприятия снижались, а затем они стали равны нолю. Ранее URA.RU писало, что пермское предприятие «Протон-ПМ» добилось признания банкротом своей дочерней компании «Космос-П». Финансовый анализ показал неплатежеспособность предприятия.