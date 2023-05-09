Житель ХМАО купил в сетевом магазине рыбу с паразитами. Фото

10 мая 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске покупатель купил рыбу с паразитами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Ханты-Мансийска купил в магазине «Магнит» скумбрию холодного копчения в которой ему попался червяк. Анонимный пост пользователь соцсети опубликовал в городской группе. «Скумбрия в „Магните“,производитель „Марти“, попалась аскарида», — сообщается в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото с паразитом, напоминающим глиста. «Аскарида не живет в рыбе», — пишет Мария. «Почти у всех что-то да есть», — успокаивает Сергей. «Спасибо, прошивка фобии обновлена», — сообщает Надира. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жительница ХМАО купила в «Монетке» конфеты с червяками. Магазин находится в Сургуте. Скумбрия в вакуумной упаковке Фото: группа «Типичный Ханты-Мансийск», Вк Паразит, попавшийся в рыбе Фото: группа «Типичный Ханты-Мансийск», Вк

Житель Ханты-Мансийска купил в магазине «Магнит» скумбрию холодного копчения в которой ему попался червяк. Анонимный пост пользователь соцсети опубликовал в городской группе. «Скумбрия в „Магните“,производитель „Марти“, попалась аскарида», — сообщается в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото с паразитом, напоминающим глиста. «Аскарида не живет в рыбе», — пишет Мария. «Почти у всех что-то да есть», — успокаивает Сергей. «Спасибо, прошивка фобии обновлена», — сообщает Надира. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жительница ХМАО купила в «Монетке» конфеты с червяками. Магазин находится в Сургуте.