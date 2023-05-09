Житель Ханты-Мансийска купил в магазине «Магнит» скумбрию холодного копчения в которой ему попался червяк. Анонимный пост пользователь соцсети опубликовал в городской группе.
«Скумбрия в „Магните“,производитель „Марти“, попалась аскарида», — сообщается в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото с паразитом, напоминающим глиста.
«Аскарида не живет в рыбе», — пишет Мария. «Почти у всех что-то да есть», — успокаивает Сергей. «Спасибо, прошивка фобии обновлена», — сообщает Надира.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что жительница ХМАО купила в «Монетке» конфеты с червяками. Магазин находится в Сургуте.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.