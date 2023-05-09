09 мая 2023
08 мая 2023

Житель ХМАО купил в сетевом магазине рыбу с паразитами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, деликатес, рыба хариус
В Ханты-Мансийске покупатель купил рыбу с паразитами Фото:

Житель Ханты-Мансийска купил в магазине «Магнит» скумбрию холодного копчения в которой ему попался червяк. Анонимный пост пользователь соцсети опубликовал в городской группе.

«Скумбрия в „Магните“,производитель „Марти“, попалась аскарида», — сообщается в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото с паразитом, напоминающим глиста.

«Аскарида не живет в рыбе», — пишет Мария. «Почти у всех что-то да есть», — успокаивает Сергей. «Спасибо, прошивка фобии обновлена», — сообщает Надира.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница ХМАО купила в «Монетке» конфеты с червяками. Магазин находится в Сургуте.

Скумбрия в вакуумной упаковке
Скумбрия в вакуумной упаковке
Фото:
Паразит, попавшийся в рыбе
Паразит, попавшийся в рыбе
Фото:

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Житель Ханты-Мансийска купил в магазине «Магнит» скумбрию холодного копчения в которой ему попался червяк. Анонимный пост пользователь соцсети опубликовал в городской группе. «Скумбрия в „Магните“,производитель „Марти“, попалась аскарида», — сообщается в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото с паразитом, напоминающим глиста. «Аскарида не живет в рыбе», — пишет Мария. «Почти у всех что-то да есть», — успокаивает Сергей. «Спасибо, прошивка фобии обновлена», — сообщает Надира. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жительница ХМАО купила в «Монетке» конфеты с червяками. Магазин находится в Сургуте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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