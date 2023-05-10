Генсек НАТО призвал удвоить усилия в противостоянии с Россией

10 мая 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

НАТО должна удвоить противостояния с Россией, заявил Йенс Столтенберг Фото: Официальный сайт президента Украины Странам НАТО необходимо удвоить усилия для противостояния России. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании военного комитета НАТО. «Готовясь к более опасному будущему, мы должны удвоить наши усилия, чтобы обеспечить безопасность наших миллиардных граждан и поддержать международный порядок, основанный на правилах», — заявил Столтенберг во время прямого эфира, который шел на сайте НАТО . Он комментировал боевые действия между Россией и Украиной. На заседании он отметил, что после 24 февраля 2022 года страны НАТО мобилизовали все оборонные ресурсы. Была укреплена линия обороны от Балтийского до Черного морей. В конце своей речи он отметил, что альянсу сделать шаг новую эру стратегической конкуренции. В феврале 2023 года Столтенберг призвал НАТО готовится к длительному противостоянию с Россией, передает RT. На данном заседании НАТО не смог присутствовать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он отметил, что на фронте сложная ситуация.

Странам НАТО необходимо удвоить усилия для противостояния России. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании военного комитета НАТО. «Готовясь к более опасному будущему, мы должны удвоить наши усилия, чтобы обеспечить безопасность наших миллиардных граждан и поддержать международный порядок, основанный на правилах», — заявил Столтенберг во время прямого эфира, который шел на сайте НАТО. Он комментировал боевые действия между Россией и Украиной. На заседании он отметил, что после 24 февраля 2022 года страны НАТО мобилизовали все оборонные ресурсы. Была укреплена линия обороны от Балтийского до Черного морей. В конце своей речи он отметил, что альянсу сделать шаг новую эру стратегической конкуренции. В феврале 2023 года Столтенберг призвал НАТО готовится к длительному противостоянию с Россией, передает RT. На данном заседании НАТО не смог присутствовать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он отметил, что на фронте сложная ситуация.