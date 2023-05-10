Генсек НАТО призвал удвоить усилия в противостоянии с Россией

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Визит Столтенберга в Киев, нато, Столтенберг
НАТО должна удвоить противостояния с Россией, заявил Йенс Столтенберг Фото:

Странам НАТО необходимо удвоить усилия для противостояния России. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании военного комитета НАТО.

«Готовясь к более опасному будущему, мы должны удвоить наши усилия, чтобы обеспечить безопасность наших миллиардных граждан и поддержать международный порядок, основанный на правилах», — заявил Столтенберг во время прямого эфира, который шел на сайте НАТО. Он комментировал боевые действия между Россией и Украиной.

На заседании он отметил, что после 24 февраля 2022 года страны НАТО мобилизовали все оборонные ресурсы. Была укреплена линия обороны от Балтийского до Черного морей. В конце своей речи он отметил, что альянсу сделать шаг новую эру стратегической конкуренции. В феврале 2023 года Столтенберг призвал НАТО готовится к длительному противостоянию с Россией, передает RT.

На данном заседании НАТО не смог присутствовать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он отметил, что на фронте сложная ситуация.

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Странам НАТО необходимо удвоить усилия для противостояния России. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании военного комитета НАТО. «Готовясь к более опасному будущему, мы должны удвоить наши усилия, чтобы обеспечить безопасность наших миллиардных граждан и поддержать международный порядок, основанный на правилах», — заявил Столтенберг во время прямого эфира, который шел на сайте НАТО. Он комментировал боевые действия между Россией и Украиной. На заседании он отметил, что после 24 февраля 2022 года страны НАТО мобилизовали все оборонные ресурсы. Была укреплена линия обороны от Балтийского до Черного морей. В конце своей речи он отметил, что альянсу сделать шаг новую эру стратегической конкуренции. В феврале 2023 года Столтенберг призвал НАТО готовится к длительному противостоянию с Россией, передает RT. На данном заседании НАТО не смог присутствовать главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он отметил, что на фронте сложная ситуация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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