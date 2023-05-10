Немецкий генерал оправдал задержку контрнаступления ВСУ

Обещанное Киевом контрнаступление ВСУ задерживается, так как на многих участках фронта мягкая и болотистая земля. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера, генерал-майор Карстен Бройер.
«Мне объяснили, как ведется бой на передовой. Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях еще сохранились большие озера. В последние недели еще не сложились условия для всестороннего наступления», — сказал Карстен Бройер в беседе с
Ранее на Украине было анонсировано масштабное весеннее контрнаступление. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВС пока не готовы к атаке, пишет «Царьград». По словам военных корреспондентов, операцию тормозят погодные условия и грязь, в которой застревает техника ВСУ.
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