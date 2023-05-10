Немецкий генерал оправдал задержку контрнаступления ВСУ

Генеральный инспектор ВС ФРГ Бройер: контрнаступлению ВСУ мешает влажная земля

10 мая 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Подготовка к наступлению ВСУ идет полным ходом, сказал Карстен Бройер Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обещанное Киевом контрнаступление ВСУ задерживается, так как на многих участках фронта мягкая и болотистая земля. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера, генерал-майор Карстен Бройер. «Мне объяснили, как ведется бой на передовой. Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях еще сохранились большие озера. В последние недели еще не сложились условия для всестороннего наступления», — сказал Карстен Бройер в беседе с Tagesspiegel . При этом он заявил, что подготовка ВСУ к операции «идет полным ходом». Ранее на Украине было анонсировано масштабное весеннее контрнаступление. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВС пока не готовы к атаке, пишет «Царьград». По словам военных корреспондентов, операцию тормозят погодные условия и грязь, в которой застревает техника ВСУ.

Обещанное Киевом контрнаступление ВСУ задерживается, так как на многих участках фронта мягкая и болотистая земля. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера, генерал-майор Карстен Бройер. «Мне объяснили, как ведется бой на передовой. Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях еще сохранились большие озера. В последние недели еще не сложились условия для всестороннего наступления», — сказал Карстен Бройер в беседе с Tagesspiegel. При этом он заявил, что подготовка ВСУ к операции «идет полным ходом». Ранее на Украине было анонсировано масштабное весеннее контрнаступление. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВС пока не готовы к атаке, пишет «Царьград». По словам военных корреспондентов, операцию тормозят погодные условия и грязь, в которой застревает техника ВСУ.