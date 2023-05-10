Немецкий генерал оправдал задержку контрнаступления ВСУ

Генеральный инспектор ВС ФРГ Бройер: контрнаступлению ВСУ мешает влажная земля
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Вооруженные силы Украины. stock, засада, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
Подготовка к наступлению ВСУ идет полным ходом, сказал Карстен Бройер Фото:
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Обещанное Киевом контрнаступление ВСУ задерживается, так как на многих участках фронта мягкая и болотистая земля. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера, генерал-майор Карстен Бройер.

«Мне объяснили, как ведется бой на передовой. Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях еще сохранились большие озера. В последние недели еще не сложились условия для всестороннего наступления», — сказал Карстен Бройер в беседе с Tagesspiegel. При этом он заявил, что подготовка ВСУ к операции «идет полным ходом».

Ранее на Украине было анонсировано масштабное весеннее контрнаступление. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВС пока не готовы к атаке, пишет «Царьград». По словам военных корреспондентов, операцию тормозят погодные условия и грязь, в которой застревает техника ВСУ.

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Обещанное Киевом контрнаступление ВСУ задерживается, так как на многих участках фронта мягкая и болотистая земля. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера, генерал-майор Карстен Бройер. «Мне объяснили, как ведется бой на передовой. Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях еще сохранились большие озера. В последние недели еще не сложились условия для всестороннего наступления», — сказал Карстен Бройер в беседе с Tagesspiegel. При этом он заявил, что подготовка ВСУ к операции «идет полным ходом». Ранее на Украине было анонсировано масштабное весеннее контрнаступление. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВС пока не готовы к атаке, пишет «Царьград». По словам военных корреспондентов, операцию тормозят погодные условия и грязь, в которой застревает техника ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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