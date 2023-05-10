Житель Петербурга отравился мухоморами, которые принимал в качестве снотворного

10 мая 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Житель Питера отравился мухоморами, потому что страдал бессонницей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Санкт-Петербурге мужчина отравился мухоморами, которые принимал из-за проблем со сном. Он начал принимать БАДы из интернета, чтобы лучше засыпать, пишет telegram-канал SHOT. «39-летнему мужчине вечером стало плохо после очередного употребления мухоморов. Скорая забрала его из квартиры и увезла в токсикологию с диагнозом острое отравление грибами. Он говорит, что в последнее время очень сильно нервничал, и чтобы хоть как-то снять напряженность, заказал себе капсулы, в составе которых был мухомор пантерный», — говорится telegram-канале. Уточняется, что мужчина не знал, что БАДы в большом количестве вредны для организма. Как сообщает SHOT, началась проверка. Ранее пострадавший был судим по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Из-за бесконтрольного приема биологически активных добавок может возникнуть онкология. Об этом заявил онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов попал с отравлением от мухоморов в реанимацию. Он приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна. Об этом сообщает телеканал RT.

В Санкт-Петербурге мужчина отравился мухоморами, которые принимал из-за проблем со сном. Он начал принимать БАДы из интернета, чтобы лучше засыпать, пишет telegram-канал SHOT. «39-летнему мужчине вечером стало плохо после очередного употребления мухоморов. Скорая забрала его из квартиры и увезла в токсикологию с диагнозом острое отравление грибами. Он говорит, что в последнее время очень сильно нервничал, и чтобы хоть как-то снять напряженность, заказал себе капсулы, в составе которых был мухомор пантерный», — говорится telegram-канале. Уточняется, что мужчина не знал, что БАДы в большом количестве вредны для организма. Как сообщает SHOT, началась проверка. Ранее пострадавший был судим по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Из-за бесконтрольного приема биологически активных добавок может возникнуть онкология. Об этом заявил онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов попал с отравлением от мухоморов в реанимацию. Он приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна. Об этом сообщает телеканал RT.