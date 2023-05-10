Пермяка задержали при даче взятки сотруднику ФСБ

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Злоумышленника задержали с поличным Фото:

В Пермском крае сотрудники регионального УФСБ выяснили, что одна из компаний привлекает к работе иностранцев, у которых нет на это разрешения. Как рассказали в СУ СК по Пермскому краю, чтобы прекратить дело, силовикам предложили взятку.

«Подозреваемый передал взятку сотруднику УФСБ за нерегистрацию сообщения о наличии в действиях руководства организации признаков административного правонарушения в сфере нарушения миграционного законодательства. При передаче 60 тысяч рублей должностному лицу УФСБ России по Пермскому краю, действовавшему под контролем оперативных работников ведомства, подозреваемый был задержан», — сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Следователи возбудили в отношении пермяка уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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В Пермском крае сотрудники регионального УФСБ выяснили, что одна из компаний привлекает к работе иностранцев, у которых нет на это разрешения. Как рассказали в СУ СК по Пермскому краю, чтобы прекратить дело, силовикам предложили взятку. «Подозреваемый передал взятку сотруднику УФСБ за нерегистрацию сообщения о наличии в действиях руководства организации признаков административного правонарушения в сфере нарушения миграционного законодательства. При передаче 60 тысяч рублей должностному лицу УФСБ России по Пермскому краю, действовавшему под контролем оперативных работников ведомства, подозреваемый был задержан», — сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю. Следователи возбудили в отношении пермяка уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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