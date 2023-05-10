Пермяка задержали при даче взятки сотруднику ФСБ

Злоумышленника задержали с поличным Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Пермском крае сотрудники регионального УФСБ выяснили, что одна из компаний привлекает к работе иностранцев, у которых нет на это разрешения. Как рассказали в СУ СК по Пермскому краю, чтобы прекратить дело, силовикам предложили взятку.

«Подозреваемый передал взятку сотруднику УФСБ за нерегистрацию сообщения о наличии в действиях руководства организации признаков административного правонарушения в сфере нарушения миграционного законодательства. При передаче 60 тысяч рублей должностному лицу УФСБ России по Пермскому краю, действовавшему под контролем оперативных работников ведомства, подозреваемый был задержан», — сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Следователи возбудили в отношении пермяка уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.