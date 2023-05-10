Пермский судья, важный для губернатора Махонина, утвержден в новой должности

10 мая 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Председателем Арбитражного суда Уральского округа назначен Константин Беляев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Указом президента РФ Владимира Путина председателем Арбитражного суда Уральского округа назначен Константин Беляев. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Назначить на 6-летний срок полномочий председателем Арбитражного суда Уральского округа Беляева Константина Петровича», — говорится в тексте указа. До сегодняшнего дня Беляев занимал пост главы 17 Арбитражного апелляционного суда Пермского края. По данным инсайдеров URA.RU, новое назначение полезно губернатору Прикамья Дмитрию Махонину, который получит козырь в случае конфликтов с прокуратурой. У Махонина и Беляева тесные отношения в рамках региональной ассоциации юристов, в правление которой они входят, отмечают собеседники агентства.

Указом президента РФ Владимира Путина председателем Арбитражного суда Уральского округа назначен Константин Беляев. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Назначить на 6-летний срок полномочий председателем Арбитражного суда Уральского округа Беляева Константина Петровича», — говорится в тексте указа. До сегодняшнего дня Беляев занимал пост главы 17 Арбитражного апелляционного суда Пермского края. По данным инсайдеров URA.RU, новое назначение полезно губернатору Прикамья Дмитрию Махонину, который получит козырь в случае конфликтов с прокуратурой. У Махонина и Беляева тесные отношения в рамках региональной ассоциации юристов, в правление которой они входят, отмечают собеседники агентства.