Пермский судья, важный для губернатора Махонина, утвержден в новой должности

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Председателем Арбитражного суда Уральского округа назначен Константин Беляев (архивное фото) Фото:

Указом президента РФ Владимира Путина председателем Арбитражного суда Уральского округа назначен Константин Беляев. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить на 6-летний срок полномочий председателем Арбитражного суда Уральского округа Беляева Константина Петровича», — говорится в тексте указа. До сегодняшнего дня Беляев занимал пост главы 17 Арбитражного апелляционного суда Пермского края.

По данным инсайдеров URA.RU, новое назначение полезно губернатору Прикамья Дмитрию Махонину, который получит козырь в случае конфликтов с прокуратурой. У Махонина и Беляева тесные отношения в рамках региональной ассоциации юристов, в правление которой они входят, отмечают собеседники агентства.

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Указом президента РФ Владимира Путина председателем Арбитражного суда Уральского округа назначен Константин Беляев. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. «Назначить на 6-летний срок полномочий председателем Арбитражного суда Уральского округа Беляева Константина Петровича», — говорится в тексте указа. До сегодняшнего дня Беляев занимал пост главы 17 Арбитражного апелляционного суда Пермского края. По данным инсайдеров URA.RU, новое назначение полезно губернатору Прикамья Дмитрию Махонину, который получит козырь в случае конфликтов с прокуратурой. У Махонина и Беляева тесные отношения в рамках региональной ассоциации юристов, в правление которой они входят, отмечают собеседники агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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