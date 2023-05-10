Пермский судья, важный для губернатора Махонина, утвержден в новой должности

Указом президента РФ Владимира Путина председателем Арбитражного суда Уральского округа назначен Константин Беляев. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Назначить на 6-летний срок полномочий председателем Арбитражного суда Уральского округа Беляева Константина Петровича», — говорится в тексте указа. До сегодняшнего дня Беляев занимал пост главы 17 Арбитражного апелляционного суда Пермского края.
По данным инсайдеров URA.RU, новое назначение полезно губернатору Прикамья Дмитрию Махонину, который получит козырь в случае конфликтов с прокуратурой. У Махонина и Беляева тесные отношения в рамках региональной ассоциации юристов, в правление которой они входят, отмечают собеседники агентства.
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