Пермский судья, важный для губернатора Махонина, получит новую должность

05 мая 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Константин Беляев ранее уже работал в Свердловской области, где возглавлял арбитражный суд региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель 17 Арбитражного апелляционного суда Пермского края Константин Беляев готовится перейти на аналогичную должность в Арбитражный суд Уральского округа (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник в пермской политтусовке, знакомый с деталями кадрового назначения. «О том, что его [Константина Беляева] согласовали на должность председателя Арбитражного суда Уральского округа, Беляев сообщил своим коллегам неделю назад», — пояснил источник. Кадровое назначение, добавил инсайдер, на руку пермскому губернатору Дмитрию Махонину: теперь он получит козырь на случай конфликтов с прокуратурой. «Именно кассационные инстанции были самым проблемным участком в судебных процессах по резонансным решениям краевых властей. В том числе, по искам прокуратуры. Махонин с Беляевым выстроили тесные отношения в рамках краевой ассоциации юристов, где оба входят в правление», — отмечает инсайдер. URA.RU направило запросы в адрес судебных инстанций, ответы к моменту выхода новости не получены. Прежний председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова ушла в отставку 22 февраля, проработав на этом посту 12 лет. Сейчас руководство судом временно возложено на заместителя председателя суда Светлану Рябову. Константину Беляеву 53 года лет. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию. До назначения на должность председателя 17 Арбитражного апелляционного суда Прикамья (в апреле 2018 года) он возглавлял Арбитражный суд Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель 17 Арбитражного апелляционного суда Пермского края Константин Беляев готовится перейти на аналогичную должность в Арбитражный суд Уральского округа (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник в пермской политтусовке, знакомый с деталями кадрового назначения. «О том, что его [Константина Беляева] согласовали на должность председателя Арбитражного суда Уральского округа, Беляев сообщил своим коллегам неделю назад», — пояснил источник. Кадровое назначение, добавил инсайдер, на руку пермскому губернатору Дмитрию Махонину: теперь он получит козырь на случай конфликтов с прокуратурой. «Именно кассационные инстанции были самым проблемным участком в судебных процессах по резонансным решениям краевых властей. В том числе, по искам прокуратуры. Махонин с Беляевым выстроили тесные отношения в рамках краевой ассоциации юристов, где оба входят в правление», — отмечает инсайдер. URA.RU направило запросы в адрес судебных инстанций, ответы к моменту выхода новости не получены. Прежний председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова ушла в отставку 22 февраля, проработав на этом посту 12 лет. Сейчас руководство судом временно возложено на заместителя председателя суда Светлану Рябову. Константину Беляеву 53 года лет. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию. До назначения на должность председателя 17 Арбитражного апелляционного суда Прикамья (в апреле 2018 года) он возглавлял Арбитражный суд Свердловской области.