В Москве школьник умер после физкультуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
На перемене у школьника начался припадок, после которого он умер Фото:

В одной из школ восточной части Москвы 15-летний подросток умер во время перемены после урока физкультуры. По данным СМИ, у него случился припадок, который перешел в судороги.

«На перемене после урока физкультуры у 15-летнего подростка начался припадок, перешедший в судороги. Прибывшие врачи не смогли спасти его», — передает MK.RU.

Уточняется, что причины смерти мальчика устанавливаются. Также в издании указали, что один из братьев школьника умер в годовалом возрасте из-за порока сердца.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одной из школ восточной части Москвы 15-летний подросток умер во время перемены после урока физкультуры. По данным СМИ, у него случился припадок, который перешел в судороги. «На перемене после урока физкультуры у 15-летнего подростка начался припадок, перешедший в судороги. Прибывшие врачи не смогли спасти его», — передает MK.RU. Уточняется, что причины смерти мальчика устанавливаются. Также в издании указали, что один из братьев школьника умер в годовалом возрасте из-за порока сердца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...