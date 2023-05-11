В Москве школьник умер после физкультуры

11 мая 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

На перемене у школьника начался припадок, после которого он умер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одной из школ восточной части Москвы 15-летний подросток умер во время перемены после урока физкультуры. По данным СМИ, у него случился припадок, который перешел в судороги. «На перемене после урока физкультуры у 15-летнего подростка начался припадок, перешедший в судороги. Прибывшие врачи не смогли спасти его», — передает MK.RU . Уточняется, что причины смерти мальчика устанавливаются. Также в издании указали, что один из братьев школьника умер в годовалом возрасте из-за порока сердца.

В одной из школ восточной части Москвы 15-летний подросток умер во время перемены после урока физкультуры. По данным СМИ, у него случился припадок, который перешел в судороги. «На перемене после урока физкультуры у 15-летнего подростка начался припадок, перешедший в судороги. Прибывшие врачи не смогли спасти его», — передает MK.RU. Уточняется, что причины смерти мальчика устанавливаются. Также в издании указали, что один из братьев школьника умер в годовалом возрасте из-за порока сердца.