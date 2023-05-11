В Москве школьник умер после физкультуры

На перемене у школьника начался припадок, после которого он умер
В одной из школ восточной части Москвы 15-летний подросток умер во время перемены после урока физкультуры. По данным СМИ, у него случился припадок, который перешел в судороги.
«На перемене после урока физкультуры у 15-летнего подростка начался припадок, перешедший в судороги. Прибывшие врачи не смогли спасти его», — передает
Уточняется, что причины смерти мальчика устанавливаются. Также в издании указали, что один из братьев школьника умер в годовалом возрасте из-за порока сердца.
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