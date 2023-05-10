Генерал из УрФО назначил нового начальника транспортной полиции Сургута

Глава транспортной полиции по УрФО Александр Востриков прилетел в Сургут, где назначил на должность начальника городского линейного отдела подполковника Александра Оглезнева. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города.
«Оглезнев последние восемь месяцев работал в этой должности с приставкой врио. Генерал Востриков прибыл в Сургут для официального назначения. Вместе с ним на церемонию были приглашены местные руководители прокуратуры, СКР, ФСБ и УФСИН. Сам Оглезнев проработал в транспортной полиции Сургута на разных должностях больше 20 лет. Так что его официальное назначение было ожидаемым», — рассказал инсайдер.
В управлении на транспорте МВД России по УрФО журналисту агентства подтвердили информацию о назначении нового руководителя линейной полиции в Сургуте. Также добавили, что Оглезнев — уроженец Свердловской области. В Сургут он приехал в 1999 году и устроился работать оперуполномоченным в транспортную полицию. «В 2003 году он возглавил отдел уголовного розыска, а в 2012 году стал заместителем начальника полиции по оперативной работе. С 2013 года он занимал должность заместителя начальника полиции, а в августе 2022 года Александр Анатольевич временно исполнял обязанности начальника Сургутского ЛО МВД России на транспорте», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что генерал Востриков приехал в Пермь. Целью визита стало поздравление с назначением на должность начальника пермского линейного отдела МВД на транспорте Дмитрия Сысоева.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.