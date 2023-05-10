Генерал из УрФО назначил нового начальника транспортной полиции Сургута

11 мая 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Генерал пригласил на церемонию силовиков из других ведомств Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава транспортной полиции по УрФО Александр Востриков прилетел в Сургут, где назначил на должность начальника городского линейного отдела подполковника Александра Оглезнева. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Оглезнев последние восемь месяцев работал в этой должности с приставкой врио. Генерал Востриков прибыл в Сургут для официального назначения. Вместе с ним на церемонию были приглашены местные руководители прокуратуры, СКР, ФСБ и УФСИН. Сам Оглезнев проработал в транспортной полиции Сургута на разных должностях больше 20 лет. Так что его официальное назначение было ожидаемым», — рассказал инсайдер. В управлении на транспорте МВД России по УрФО журналисту агентства подтвердили информацию о назначении нового руководителя линейной полиции в Сургуте. Также добавили, что Оглезнев — уроженец Свердловской области. В Сургут он приехал в 1999 году и устроился работать оперуполномоченным в транспортную полицию. «В 2003 году он возглавил отдел уголовного розыска, а в 2012 году стал заместителем начальника полиции по оперативной работе. С 2013 года он занимал должность заместителя начальника полиции, а в августе 2022 года Александр Анатольевич временно исполнял обязанности начальника Сургутского ЛО МВД России на транспорте», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что генерал Востриков приехал в Пермь. Целью визита стало поздравление с назначением на должность начальника пермского линейного отдела МВД на транспорте Дмитрия Сысоева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава транспортной полиции по УрФО Александр Востриков прилетел в Сургут, где назначил на должность начальника городского линейного отдела подполковника Александра Оглезнева. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах города. «Оглезнев последние восемь месяцев работал в этой должности с приставкой врио. Генерал Востриков прибыл в Сургут для официального назначения. Вместе с ним на церемонию были приглашены местные руководители прокуратуры, СКР, ФСБ и УФСИН. Сам Оглезнев проработал в транспортной полиции Сургута на разных должностях больше 20 лет. Так что его официальное назначение было ожидаемым», — рассказал инсайдер. В управлении на транспорте МВД России по УрФО журналисту агентства подтвердили информацию о назначении нового руководителя линейной полиции в Сургуте. Также добавили, что Оглезнев — уроженец Свердловской области. В Сургут он приехал в 1999 году и устроился работать оперуполномоченным в транспортную полицию. «В 2003 году он возглавил отдел уголовного розыска, а в 2012 году стал заместителем начальника полиции по оперативной работе. С 2013 года он занимал должность заместителя начальника полиции, а в августе 2022 года Александр Анатольевич временно исполнял обязанности начальника Сургутского ЛО МВД России на транспорте», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что генерал Востриков приехал в Пермь. Целью визита стало поздравление с назначением на должность начальника пермского линейного отдела МВД на транспорте Дмитрия Сысоева.