Челябинцы стали больше путешествовать и развлекаться

Объем оказанных услуг в сфере туризма вырос на 58% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области продолжает расти объем оказанных услуг в сфере туризма и развлечений. Об этом сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«В первом квартале 2023 года наблюдается постоянная динамика роста объема оказанных платных электронных услуг и сервисов — на 140%. Также высокие показатели у платных услуг по туризму (на 58%), гостиниц (на 34%) и досугу (на 18%)», — уточнили в пресс-службе.

По результатам исследования, КСП выявила в лидерах по оказанным услугам коммунальные — на 20 млрд рублей, бытовые — на 7,3 млрд рублей и телекоммуникационные — на 7,1 млрд рублей. Всего по региону оказано услуг на 61,4 млрд рублей, что на 1,8% больше значения аналогичного периода в 2022 году.

Меньше всего челябинцы пользуются платными услугами почтовой и курьерской связи (272 млн рублей), услугами гражданам пожилого возраста и инвалидам (136,6 млн рублей). Кроме того, спрос падает и на ветеринарные услуги — всего их оказано в отчетный период на 126,1 млн рублей.