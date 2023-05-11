11 мая 2023

Челябинцы стали больше путешествовать и развлекаться

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай "Айские притесы"". Челябинская область, обрыв, сплав, природа урала, отдых, природа, внутренний туризм, качели, южный урал, туризм, молодежь, река ай, большой притес
Объем оказанных услуг в сфере туризма вырос на 58% Фото:

В Челябинской области продолжает расти объем оказанных услуг в сфере туризма и развлечений. Об этом сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«В первом квартале 2023 года наблюдается постоянная динамика роста объема оказанных платных электронных услуг и сервисов — на 140%. Также высокие показатели у платных услуг по туризму (на 58%), гостиниц (на 34%) и досугу (на 18%)», — уточнили в пресс-службе.

По результатам исследования, КСП выявила в лидерах по оказанным услугам коммунальные — на 20 млрд рублей, бытовые — на 7,3 млрд рублей и телекоммуникационные — на 7,1 млрд рублей. Всего по региону оказано услуг на 61,4 млрд рублей, что на 1,8% больше значения аналогичного периода в 2022 году.

Меньше всего челябинцы пользуются платными услугами почтовой и курьерской связи (272 млн рублей), услугами гражданам пожилого возраста и инвалидам (136,6 млн рублей). Кроме того, спрос падает и на ветеринарные услуги — всего их оказано в отчетный период на 126,1 млн рублей.

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В Челябинской области продолжает расти объем оказанных услуг в сфере туризма и развлечений. Об этом сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «В первом квартале 2023 года наблюдается постоянная динамика роста объема оказанных платных электронных услуг и сервисов — на 140%. Также высокие показатели у платных услуг по туризму (на 58%), гостиниц (на 34%) и досугу (на 18%)», — уточнили в пресс-службе. По результатам исследования, КСП выявила в лидерах по оказанным услугам коммунальные — на 20 млрд рублей, бытовые — на 7,3 млрд рублей и телекоммуникационные — на 7,1 млрд рублей. Всего по региону оказано услуг на 61,4 млрд рублей, что на 1,8% больше значения аналогичного периода в 2022 году. Меньше всего челябинцы пользуются платными услугами почтовой и курьерской связи (272 млн рублей), услугами гражданам пожилого возраста и инвалидам (136,6 млн рублей). Кроме того, спрос падает и на ветеринарные услуги — всего их оказано в отчетный период на 126,1 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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