Мельник накинулся на Шольца из-за отказа НАТО принять Украину

13 мая 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Мельник с февраля обвиняет правительство ФРГ в медлительности Фото: МИД Украины/mfa.gov.ua Бывший украинский посол в Германии Алексей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в промедлении с вопросом вступления Украины в НАТО. Он также считает, что именно из-за немецкого правительства в Киеве вынуждены мириться с потерями. «Правительство Германии играет замедляющую роль в обеспечении того, чтобы в нашем членстве в НАТО почти не было никакого движения, кроме одного шага вперед и двух шагов назад. Только включение Украины в альянс помогло бы предотвратить дальнейшие, возможно, даже худшие, конфликты с Россией в ближайшие десятилетия», — передает издание RND слова Мельника. После этого экс-посол перешел на тему поставок вооружения и продолжил обвинять Шольца в отсутствии своевременной помощи. «Он рисует новые или старые красные линии, потому что не хочет давать ответы на эти трудные вопросы. Вместо этого немцев внушают, что мол все безупречно в плане вооружения, как будто и не было боевых действий», — заявил Мельник. По его мнению, промедление в этом вопросе приводит к потерям в украинской армии. Ранее Мельник еще в феврале потребовал от Шольца перейти все «красные линии» и обеспечить Украине помощь всем возможным вооружением. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался также и упрек Германию в том, что ее правительство не выделяет достаточного количества военной помощи Киеву. По его мнению, «самая богатая страна должна дать больше денег Украине». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший украинский посол в Германии Алексей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в промедлении с вопросом вступления Украины в НАТО. Он также считает, что именно из-за немецкого правительства в Киеве вынуждены мириться с потерями. «Правительство Германии играет замедляющую роль в обеспечении того, чтобы в нашем членстве в НАТО почти не было никакого движения, кроме одного шага вперед и двух шагов назад. Только включение Украины в альянс помогло бы предотвратить дальнейшие, возможно, даже худшие, конфликты с Россией в ближайшие десятилетия», — передает издание RND слова Мельника. После этого экс-посол перешел на тему поставок вооружения и продолжил обвинять Шольца в отсутствии своевременной помощи. «Он рисует новые или старые красные линии, потому что не хочет давать ответы на эти трудные вопросы. Вместо этого немцев внушают, что мол все безупречно в плане вооружения, как будто и не было боевых действий», — заявил Мельник. По его мнению, промедление в этом вопросе приводит к потерям в украинской армии. Ранее Мельник еще в феврале потребовал от Шольца перейти все «красные линии» и обеспечить Украине помощь всем возможным вооружением. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался также и упрек Германию в том, что ее правительство не выделяет достаточного количества военной помощи Киеву. По его мнению, «самая богатая страна должна дать больше денег Украине».