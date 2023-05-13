Мельник накинулся на Шольца из-за отказа НАТО принять Украину

Бывший украинский посол в Германии Алексей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в промедлении с вопросом вступления Украины в НАТО. Он также считает, что именно из-за немецкого правительства в Киеве вынуждены мириться с потерями.
«Правительство Германии играет замедляющую роль в обеспечении того, чтобы в нашем членстве в НАТО почти не было никакого движения, кроме одного шага вперед и двух шагов назад. Только включение Украины в альянс помогло бы предотвратить дальнейшие, возможно, даже худшие, конфликты с Россией в ближайшие десятилетия», — передает издание
После этого экс-посол перешел на тему поставок вооружения и продолжил обвинять Шольца в отсутствии своевременной помощи. «Он рисует новые или старые красные линии, потому что не хочет давать ответы на эти трудные вопросы. Вместо этого немцев внушают, что мол все безупречно в плане вооружения, как будто и не было боевых действий», — заявил Мельник. По его мнению, промедление в этом вопросе приводит к потерям в украинской армии.
Ранее Мельник еще в феврале потребовал от Шольца перейти все «красные линии» и обеспечить Украине помощь всем возможным вооружением. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался также и упрек Германию в том, что ее правительство не выделяет достаточного количества военной помощи Киеву. По его мнению, «самая богатая страна должна дать больше денег Украине».
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