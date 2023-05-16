Челябинский губернатор отправил представителей на выборы главы Нагайбакского района

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Алексей Текслер посетил швейное производство в исправительном учреждении в Челябинске. Челябинск, швейный цех, текслер алексей
Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии Фото:
новость из сюжета
Конкурсы на глав в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на должность главы Нагайбатского муниципального района. Информация об этом 16 мая размещена на интернет-портале правовой информации.

«Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидата на должность главы Нагайбакского района следующих лиц. Горяев Е.А. — начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области, Мотовилов А. А. — депутат Законодательного собрания Челябинской области, Сушков С. Ю. — заместитель губернатора Челябинской области», — говорится в документе.

Досрочные выборы главы Нагайбакского района состоятся 26 мая. Место главы района стало вакантным в середине марта, когда о досрочном сложении полномочии заявил Иван Сурменев. Поводом для отставки стал несчастный случай в селе Фершампенуаз, где со стены ФОКа на голову школьника упала глыба льда и мальчик погиб.

Сейчас в списке кандидатов на пост главы района девять человек. Среди них — глава Переселенческого поселения Артем Матвеев, депутат районного Собрания Светлана Мамедалина, консультант отдела в Соцфонде Сергей Фадеев и начальник отдела кадров в ГБУЗ «Районная больница села Фершампенуаз» Елена Терякова.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на должность главы Нагайбатского муниципального района. Информация об этом 16 мая размещена на интернет-портале правовой информации. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидата на должность главы Нагайбакского района следующих лиц. Горяев Е.А. — начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области, Мотовилов А. А. — депутат Законодательного собрания Челябинской области, Сушков С. Ю. — заместитель губернатора Челябинской области», — говорится в документе. Досрочные выборы главы Нагайбакского района состоятся 26 мая. Место главы района стало вакантным в середине марта, когда о досрочном сложении полномочии заявил Иван Сурменев. Поводом для отставки стал несчастный случай в селе Фершампенуаз, где со стены ФОКа на голову школьника упала глыба льда и мальчик погиб. Сейчас в списке кандидатов на пост главы района девять человек. Среди них — глава Переселенческого поселения Артем Матвеев, депутат районного Собрания Светлана Мамедалина, консультант отдела в Соцфонде Сергей Фадеев и начальник отдела кадров в ГБУЗ «Районная больница села Фершампенуаз» Елена Терякова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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