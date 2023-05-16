Челябинский губернатор отправил представителей на выборы главы Нагайбакского района

Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на должность главы Нагайбатского муниципального района. Информация об этом 16 мая размещена на интернет-портале правовой информации.

«Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидата на должность главы Нагайбакского района следующих лиц. Горяев Е.А. — начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области, Мотовилов А. А. — депутат Законодательного собрания Челябинской области, Сушков С. Ю. — заместитель губернатора Челябинской области», — говорится в документе.

Досрочные выборы главы Нагайбакского района состоятся 26 мая. Место главы района стало вакантным в середине марта, когда о досрочном сложении полномочии заявил Иван Сурменев. Поводом для отставки стал несчастный случай в селе Фершампенуаз, где со стены ФОКа на голову школьника упала глыба льда и мальчик погиб.

Сейчас в списке кандидатов на пост главы района девять человек. Среди них — глава Переселенческого поселения Артем Матвеев, депутат районного Собрания Светлана Мамедалина, консультант отдела в Соцфонде Сергей Фадеев и начальник отдела кадров в ГБУЗ «Районная больница села Фершампенуаз» Елена Терякова.