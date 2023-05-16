Мэр из ХМАО проводил в зону СВО добровольцев-контрактников. Фото

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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск, добровольцы, мобилизация, резервисты, сво, барс
Сергей Маненков проводил добровольцев из Белоярского района в зону СВО Фото:

В Белоярском районе ХМАО добровольцы-контрактники отправились в зону специальной военной операции. О проводах военнослужащих сообщил глава района Сергей Маненков.

«Наши бойцы идут на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ в зоне СВО. Военнослужащие получили экипировку, тактический и штурмовой рюкзаки со специальным снаряжением», — написал Сергей Маненков в своем telegram-канале.

Волонтеры района передали военнослужащим фигурки Чебурашки, изготовленные в качестве талисмана. Мэр выразил гордость решением земляков.

Ранее URA.RU рассказало, что военнослужащий из ХМАО получил награду за успешное выполнение боевых задач. Боец из Радужного принимал участие в штурме укреплений противника.

Российская Федерация проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Сергей Маненков и добровольцы
Сергей Маненков и добровольцы
Фото:
Проводы добровольцев-контрактников
Проводы добровольцев-контрактников
Фото:

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В Белоярском районе ХМАО добровольцы-контрактники отправились в зону специальной военной операции. О проводах военнослужащих сообщил глава района Сергей Маненков. «Наши бойцы идут на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ в зоне СВО. Военнослужащие получили экипировку, тактический и штурмовой рюкзаки со специальным снаряжением», — написал Сергей Маненков в своем telegram-канале. Волонтеры района передали военнослужащим фигурки Чебурашки, изготовленные в качестве талисмана. Мэр выразил гордость решением земляков. Ранее URA.RU рассказало, что военнослужащий из ХМАО получил награду за успешное выполнение боевых задач. Боец из Радужного принимал участие в штурме укреплений противника. Российская Федерация проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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