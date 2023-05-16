В Белоярском районе ХМАО добровольцы-контрактники отправились в зону специальной военной операции. О проводах военнослужащих сообщил глава района Сергей Маненков.
«Наши бойцы идут на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ в зоне СВО. Военнослужащие получили экипировку, тактический и штурмовой рюкзаки со специальным снаряжением», — написал Сергей Маненков в своем telegram-канале.
Волонтеры района передали военнослужащим фигурки Чебурашки, изготовленные в качестве талисмана. Мэр выразил гордость решением земляков.
Ранее URA.RU рассказало, что военнослужащий из ХМАО получил награду за успешное выполнение боевых задач. Боец из Радужного принимал участие в штурме укреплений противника.
Российская Федерация проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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