Мэр из ХМАО проводил в зону СВО добровольцев-контрактников. Фото

16 мая 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Сергей Маненков проводил добровольцев из Белоярского района в зону СВО Фото: Илья Московец © URA.RU В Белоярском районе ХМАО добровольцы-контрактники отправились в зону специальной военной операции. О проводах военнослужащих сообщил глава района Сергей Маненков. «Наши бойцы идут на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ в зоне СВО. Военнослужащие получили экипировку, тактический и штурмовой рюкзаки со специальным снаряжением», — написал Сергей Маненков в своем telegram-канале. Волонтеры района передали военнослужащим фигурки Чебурашки, изготовленные в качестве талисмана. Мэр выразил гордость решением земляков. Ранее URA.RU рассказало, что военнослужащий из ХМАО получил награду за успешное выполнение боевых задач. Боец из Радужного принимал участие в штурме укреплений противника. Российская Федерация проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Сергей Маненков и добровольцы Фото: telegram-канал Сергея Маненкова Проводы добровольцев-контрактников Фото: telegram-канал Сергея Маненкова

В Белоярском районе ХМАО добровольцы-контрактники отправились в зону специальной военной операции. О проводах военнослужащих сообщил глава района Сергей Маненков. «Наши бойцы идут на военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ в зоне СВО. Военнослужащие получили экипировку, тактический и штурмовой рюкзаки со специальным снаряжением», — написал Сергей Маненков в своем telegram-канале. Волонтеры района передали военнослужащим фигурки Чебурашки, изготовленные в качестве талисмана. Мэр выразил гордость решением земляков. Ранее URA.RU рассказало, что военнослужащий из ХМАО получил награду за успешное выполнение боевых задач. Боец из Радужного принимал участие в штурме укреплений противника. Российская Федерация проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.