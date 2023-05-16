Песков сделал заявление о скандале в школе ХМАО из-за прически в цветах флага Украины

17 мая 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что тема с сочетанием синего и желтого в прическе школьницы из ХМАО не является вопросом АП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что прическами в цветах флага Украины должно заниматься МВД, а не администрация президента. Прецедентом стал скандал в школе ХМАО, директор которой написала донос в полицию на ученицу, посчитав ее «сине-желтые» афрокосы аморальными. «Мне нечего сказать. Если смотреть на букву закона, в данном случае никаких норм и правил нет. Если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, туда и нужно обращаться. Эта тема не является вопросом администрации президента», — прокомментировал Песков. Директор, по словам матери школьницы, не вызывала на беседу к себе родителей, а сразу решила написать заявление в полицию. Руководитель школы ранее работала в органах МВД. В ответ на донос мать девочки выложила фото салатово-синих косичек и опровергла обвинения. Ранее URA.RU писало, что полицейские побеседовали с семьей. После опроса силовики и не нашли состава преступления в действиях родителей. В Госдуме призвали МВД разъяснить, что за сочетание цветов задерживать нельзя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что прическами в цветах флага Украины должно заниматься МВД, а не администрация президента. Прецедентом стал скандал в школе ХМАО, директор которой написала донос в полицию на ученицу, посчитав ее «сине-желтые» афрокосы аморальными. «Мне нечего сказать. Если смотреть на букву закона, в данном случае никаких норм и правил нет. Если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, туда и нужно обращаться. Эта тема не является вопросом администрации президента», — прокомментировал Песков. Директор, по словам матери школьницы, не вызывала на беседу к себе родителей, а сразу решила написать заявление в полицию. Руководитель школы ранее работала в органах МВД. В ответ на донос мать девочки выложила фото салатово-синих косичек и опровергла обвинения. Ранее URA.RU писало, что полицейские побеседовали с семьей. После опроса силовики и не нашли состава преступления в действиях родителей. В Госдуме призвали МВД разъяснить, что за сочетание цветов задерживать нельзя.