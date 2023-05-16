16 мая 2023

Песков сделал заявление о скандале в школе ХМАО из-за прически в цветах флага Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков заявил, что тема с сочетанием синего и желтого в прическе школьницы из ХМАО не является вопросом АП Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что прическами в цветах флага Украины должно заниматься МВД, а не администрация президента. Прецедентом стал скандал в школе ХМАО, директор которой написала донос в полицию на ученицу, посчитав ее «сине-желтые» афрокосы аморальными.

«Мне нечего сказать. Если смотреть на букву закона, в данном случае никаких норм и правил нет. Если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, туда и нужно обращаться. Эта тема не является вопросом администрации президента», — прокомментировал Песков.

Директор, по словам матери школьницы, не вызывала на беседу к себе родителей, а сразу решила написать заявление в полицию. Руководитель школы ранее работала в органах МВД. В ответ на донос мать девочки выложила фото салатово-синих косичек и опровергла обвинения.

Ранее URA.RU писало, что полицейские побеседовали с семьей. После опроса силовики и не нашли состава преступления в действиях родителей. В Госдуме призвали МВД разъяснить, что за сочетание цветов задерживать нельзя.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что прическами в цветах флага Украины должно заниматься МВД, а не администрация президента. Прецедентом стал скандал в школе ХМАО, директор которой написала донос в полицию на ученицу, посчитав ее «сине-желтые» афрокосы аморальными. «Мне нечего сказать. Если смотреть на букву закона, в данном случае никаких норм и правил нет. Если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, туда и нужно обращаться. Эта тема не является вопросом администрации президента», — прокомментировал Песков. Директор, по словам матери школьницы, не вызывала на беседу к себе родителей, а сразу решила написать заявление в полицию. Руководитель школы ранее работала в органах МВД. В ответ на донос мать девочки выложила фото салатово-синих косичек и опровергла обвинения. Ранее URA.RU писало, что полицейские побеседовали с семьей. После опроса силовики и не нашли состава преступления в действиях родителей. В Госдуме призвали МВД разъяснить, что за сочетание цветов задерживать нельзя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...