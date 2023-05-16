В Госдуме призвали МВД объяснить, что за сочетание желтого и синего нельзя задерживать

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В Госдуме задержания за цвета украинского флага назвали абсурдными Фото:

МВД России должны дать разъяснения почему использование сочетания желтого и синего цветов должно быть основанием для задержания россиян. С таким призывом выступил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.

«Нужно перестать нервировать людей неопределенностью. Призываю МВД внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.», — написал Владислав Даванков в своем telegram-канале. Он назвал такие задержания абсурдными.

В Пыть-Яхе МВД устроило проверку в отношении матери школьницы, прическа которой была оформлена с помощью желтых и синих лент, передает телеканал 360. На женщину пожаловалась директор школы.

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МВД России должны дать разъяснения почему использование сочетания желтого и синего цветов должно быть основанием для задержания россиян. С таким призывом выступил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. «Нужно перестать нервировать людей неопределенностью. Призываю МВД внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний.», — написал Владислав Даванков в своем telegram-канале. Он назвал такие задержания абсурдными. В Пыть-Яхе МВД устроило проверку в отношении матери школьницы, прическа которой была оформлена с помощью желтых и синих лент, передает телеканал 360. На женщину пожаловалась директор школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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