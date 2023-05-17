Armtimes: в Армении пытались похитить сына Пашиняна

Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ашота Пашиняна, пытались похитить возле дома 17 мая. Предварительно к этому причастны члены общественной организации «Зов сыновей». Об этом сообщают авторы газеты «Айкакан жаманак».
«17 мая около 15:00 возле своего дома пытались похитить сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота Пашиняна. <…> По предварительной информации, участниками похищения являются члены общественной организации „Зов сыновей“, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину», — пишут авторы газеты. Материал опубликован на сайте Armtimes. Журналисты отмечают, что Пашиняну удалось выпрыгнуть из автомобиля, но при попытке бегства его сбила машина. В результате происшествия, Пашинян получил травму ноги, а похитители скрылись. Правоохранительные органы проводят проверку.
Это не первое нападение на Ашота Пашиняна. Последнее произошло 2 апреля 2023 года. По словам премьер-министра страны, это было спланированной провокацией.
Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ашота Пашиняна, пытались похитить возле дома 17 мая. Предварительно к этому причастны члены общественной организации «Зов сыновей». Об этом сообщают авторы газеты «Айкакан жаманак». «17 мая около 15:00 возле своего дома пытались похитить сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота Пашиняна. <…> По предварительной информации, участниками похищения являются члены общественной организации „Зов сыновей“, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину», — пишут авторы газеты. Материал опубликован на сайте Armtimes. Журналисты отмечают, что Пашиняну удалось выпрыгнуть из автомобиля, но при попытке бегства его сбила машина. В результате происшествия, Пашинян получил травму ноги, а похитители скрылись. Правоохранительные органы проводят проверку. Это не первое нападение на Ашота Пашиняна. Последнее произошло 2 апреля 2023 года. По словам премьер-министра страны, это было спланированной провокацией.