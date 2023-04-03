В Армении напали на сына Никола Пашиняна

В Армении совершено нападение на сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота. Об этом сообщил спикер парламента страны Ален Симонян.
«Вчера также было совершено нападение на Ашота Пашиняна», — написал он на странице в социальной сети. По мнению спикера парламента, инцидент является одной из организованных провокаций, следы которых «выйдут за пределы страны». «Правовая и политическая реакция на это не запоздает», — заключил Симонян.
Ранее Пашинян заявлял, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Россия, передает RT. ОДКБ, в свою очередь, объявляла о готовности направить миссию для обеспечения безопасности Армении, уточняет деловое издание «Взгляд».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!