В Армении напали на сына Никола Пашиняна

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, пашинян никол
Нападение совершили на сына Никола Пашиняна Фото:

В Армении совершено нападение на сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота. Об этом сообщил спикер парламента страны Ален Симонян.

«Вчера также было совершено нападение на Ашота Пашиняна», — написал он на странице в социальной сети. По мнению спикера парламента, инцидент является одной из организованных провокаций, следы которых «выйдут за пределы страны». «Правовая и политическая реакция на это не запоздает», — заключил Симонян.

Ранее Пашинян заявлял, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Россия, передает RT. ОДКБ, в свою очередь, объявляла о готовности направить миссию для обеспечения безопасности Армении, уточняет деловое издание «Взгляд».

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В Армении совершено нападение на сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота. Об этом сообщил спикер парламента страны Ален Симонян. «Вчера также было совершено нападение на Ашота Пашиняна», — написал он на странице в социальной сети. По мнению спикера парламента, инцидент является одной из организованных провокаций, следы которых «выйдут за пределы страны». «Правовая и политическая реакция на это не запоздает», — заключил Симонян. Ранее Пашинян заявлял, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Россия, передает RT. ОДКБ, в свою очередь, объявляла о готовности направить миссию для обеспечения безопасности Армении, уточняет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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