В суд поступил протокол в отношении телеведущей Лазаревой*

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Татьяну Лазареву обвиняют в нарушении порядка деятельности инагента Фото:

В адрес пресненского районного суда Москвы поступило дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана инагентом в РФ). Ее обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

«Информация по делу. <…> Лазарева Т.Ю. <…> Статья КоАП РФ 19.34, часть 4 (нарушении порядка деятельности иностранного агента — прим. URA.RU)», — указано в личном деле телеведущей. Оно опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Лазаревой грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Российские медийные личности начали подавать иски к Минюсту с просьбой отменить их статус иноагента. Например, подобный иск подали артист и музыкант Семен Слепаков (признан инагентом) и журналист Илья Варламов (признан инагентом).

*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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В адрес пресненского районного суда Москвы поступило дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана инагентом в РФ). Ее обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента. «Информация по делу. <…> Лазарева Т.Ю. <…> Статья КоАП РФ 19.34, часть 4 (нарушении порядка деятельности иностранного агента — прим. URA.RU)», — указано в личном деле телеведущей. Оно опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Лазаревой грозит штраф до 50 тысяч рублей. Российские медийные личности начали подавать иски к Минюсту с просьбой отменить их статус иноагента. Например, подобный иск подали артист и музыкант Семен Слепаков (признан инагентом) и журналист Илья Варламов (признан инагентом). *Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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