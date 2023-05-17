В суд поступил протокол в отношении телеведущей Лазаревой*

Татьяну Лазареву обвиняют в нарушении порядка деятельности инагентаФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В адрес пресненского районного суда Москвы поступило дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана инагентом в РФ). Ее обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
«Информация по делу. <…> Лазарева Т.Ю. <…> Статья КоАП РФ 19.34, часть 4 (нарушении порядка деятельности иностранного агента — прим. URA.RU)», — указано в личном деле телеведущей. Оно опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Лазаревой грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Российские медийные личности начали подавать иски к Минюсту с просьбой отменить их статус иноагента. Например, подобный иск подали артист и музыкант Семен Слепаков (признан инагентом) и журналист Илья Варламов (признан инагентом).
*Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
В адрес пресненского районного суда Москвы поступило дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана инагентом в РФ). Ее обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента. «Информация по делу. <…> Лазарева Т.Ю. <…> Статья КоАП РФ 19.34, часть 4 (нарушении порядка деятельности иностранного агента — прим. URA.RU)», — указано в личном деле телеведущей. Оно опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Лазаревой грозит штраф до 50 тысяч рублей. Российские медийные личности начали подавать иски к Минюсту с просьбой отменить их статус иноагента. Например, подобный иск подали артист и музыкант Семен Слепаков (признан инагентом) и журналист Илья Варламов (признан инагентом). *Татьяна Лазарева внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.