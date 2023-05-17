Стоимость земли под новый жилой комплекс составляет 16 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сосновском районе под Челябинском продают землю под новый жилой комплекс за 16 млн рублей. Общая площадь участка, предназначенного под многоквартирную застройку, составляет 7 тысяч 800 квадратных метров, сообщается на популярном сайте объявлений.

«Продается земельный участок, расположенный в Красном Поле в поселке Радонежский под строительство многоквартирных жилых домов. В собственности находятся земельные участки, общей площадью 78,42 сотки», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Земельный участок расположен в Сосновском районе по адресу Красное Поле, улица Андрея Рублева. На территории разрешено строить дома не выше пяти этажей. Проект предусматривает возведение жилых помещений общей площадью 4 тысячи 35 квадратных метров с количеством квартир до 68. При этом один дом построен, осталось достроить еще четыре здания. У всех домов уже есть фундамент. У двух из них монолитные стены первого этажа.

Согласно объявлению, на участке проведены все необходимые коммуникации и выполнено благоустройство: заасфальтирована проезжая часть и тротуары, установлены два шлагбаума, ограничивающие проезд на территорию. Также указано, что на дома есть вся исполнительная документация.

У четырех домов уже есть фундамент, у двух из — них монолитные стены первого этажа. Скрин: сайт «Авито»

Один дома на территории уже построен Скрин: сайт «Авито»

Проект предусматривает возведение жилых помещений общей площадью 4 тысячи 35 квадратных метров с количеством квартир до 68 Скрин: сайт «Авито»