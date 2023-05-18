В Пермском крае власти просят жителей помочь многодетной семье, пострадавшей от пожара

19 мая 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Семье требуются взрослые и детские вещи, обувь, продукты питания и многое другое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Куединском округе Пермского края собирают помощь для многодетной семьи, которая лишилась дома и имущества в результате пожара. Местные власти обратились к жителям с просьбой передать погорельцам вещи, продукты и предметы первой необходимости. Информация опубликована на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». «В селе Урталга сгорел дом и все надворные постройки семьи, в которой воспитываются трое несовершеннолетних детей: мальчики 16-ти, пяти и двух лет. В результате пожара утрачено все имущество. Семья нуждается в предметах первой необходимости, вещах, обуви, продуктах длительного ранения, канцтоварах», — сообщает мэрия. Также жители Куединского округа могут перечислить денежные средства погорельцам. Помощь семье со стороны властей оказывает отдел социальной политики администрации округа. Помочь пострадавшим от пожара просили также власти Косинского округа. URA.RU рассказывало, что в деревне Горки огонь уничтожил семь домов, без жилья и вещей остались 18 человек, в том числе, семь детей.

В Куединском округе Пермского края собирают помощь для многодетной семьи, которая лишилась дома и имущества в результате пожара. Местные власти обратились к жителям с просьбой передать погорельцам вещи, продукты и предметы первой необходимости. Информация опубликована на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». «В селе Урталга сгорел дом и все надворные постройки семьи, в которой воспитываются трое несовершеннолетних детей: мальчики 16-ти, пяти и двух лет. В результате пожара утрачено все имущество. Семья нуждается в предметах первой необходимости, вещах, обуви, продуктах длительного ранения, канцтоварах», — сообщает мэрия. Также жители Куединского округа могут перечислить денежные средства погорельцам. Помощь семье со стороны властей оказывает отдел социальной политики администрации округа. Помочь пострадавшим от пожара просили также власти Косинского округа. URA.RU рассказывало, что в деревне Горки огонь уничтожил семь домов, без жилья и вещей остались 18 человек, в том числе, семь детей.